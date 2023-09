Come trasformarsi in un personaggio storico con MyHeritage AI

L’intelligenza artificiale ha dato vita a dei generatori di immagini incredibili, capaci di trasformare le foto di tutti i giorni in opere d’arte. MyHeritage non è rimasta indifferente a questa tendenza e ha lanciato AI Time Machine, uno strumento che permette di viaggiare nel tempo e diventare un personaggio storico.

Che cos'è AI Time Machine di MyHeritage

AI Time Machine è uno strumento che usa il motore Astria AI per creare delle foto artistiche basate sulle immagini del soggetto. Il processo è semplice: lo strumento analizza le foto e ne ricava un modello. Poi, applica dei temi predefiniti e genera delle foto realistiche con diverse pose, abiti e sfondi.

Per esempio, si può scoprire come si sarebbe stati in epoche diverse, come un cavernicolo preistorico, un legionario romano, una dama o un gentiluomo nella Londra vittoriana o un cowboy nel selvaggio West.

AI Time Machine è gratis?

AI Time Machine non è un tool gratuito. Come spiega MyHeritage, il sito consuma un'enorme potenza di calcolo per creare risultati sorprendenti. Ciò significa che è costoso, ma hanno cercato di rendere il servizio il più conveniente possibile.

C'è da dire che la qualità delle immagini è superiore alle aspettative, sia in termini di qualità che di creatività. Ci sono moltissimi temi, alcuni dei quali davvero sorprendenti, come quelli gender bender, oltre ad alcuni fantasy e futuristici.

Come viaggiare nel tempo con MyHeritage AI

Creare avatar storici utilizzando AI Time Machine è molto semplice e si può fare seguendo questi passaggi:

Andare alla pagina AI Time Machine di MyHeritage.

Iscriversi con il proprio indirizzo email o accedere con il proprio account Google.

Fare clic su Provala subito.

Fare clic su Seleziona foto e caricare o trascinare le foto che si desidera utilizzare. Devono essere almeno 10.

Assegnare un nome, selezionare il sesso e fare clic su continua.

Selezionare il pacchetto Avatar, che include 300 immagini al costo di 10 euro oppure il pacchetto Viaggio nel tempo, che include 500 immagini e costa 12 euro o il pacchetto Tutto compreso, che include 800 immagini al prezzo di 18 euro anziché 22. Per chi avvia una prova gratuita, c'è lo sconto del 50%.

Una volta completato il pagamento, si dovrà attendere l'elaborazione delle foto di AI Time Machine. Caricando 10 foto, Time Machine impiegherà circa 15 minuti per elaborarle tutte.

Per ottenere risultati migliori MyHeritage consiglia di:

Caricare un minimo di 10 foto. Più foto si caricano, migliori saranno i risultati.

Assicurarsi che le foto ritraggano solo una persona. Le foto di gruppo non sono consigliate.

Assicurarsi di includere selfie, scatti della parte superiore del corpo e del corpo intero.

Assicurarsi che i selfie includano varie espressioni facciali.

Assicurarsi di includere foto scattate in giorni diversi con diverse condizioni di luce.

Non utilizzare foto di minori, foto di nudo o in costume da bagno.

Cosa succede alle foto personali quando si usano gli strumenti di IA: i rischi e le precauzioni

Una delle maggiori preoccupazioni che molti utenti hanno quando si tratta di generatori di avatar è che le loro foto personali possano essere utilizzate per addestrare l'IA. Le foto, infatti, vengono automaticamente aggiunte a enormi database, rendendole inavvertitamente sensibili a rischi quali la violazione dei dati, uso improprio delle immagini e violazioni generali della privacy.

Non è il caso però di AI Time Machine. MyHeritage assicura agli utenti che le foto caricate vengono eliminate immediatamente una volta che gli avatar dell'IA sono pronti. In teoria, questo significa che caricare le proprie foto personali su AI Time Machine non dovrebbe essere motivo di preoccupazione, poiché non viene memorizzato nulla.

Questa politica si estende a tutti gli altri strumenti di IA di MyHeritage, come Deep Nostalgia, che trasforma le vecchie foto in video, o LiveStory, uno strumento che consente di trasformare le foto dei parenti defunti in animazioni che raccontano storie.