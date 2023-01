Come strutturare un blog WordPress: i consigli di Keliweb

Vorresti aprire un blog online con WordPress ma non sai come strutturarlo? Keliweb, una tra le principali piattaforme di hosting, ha stilato una serie di consigli e suggerimenti per aiutarti a creare un blog di successo sfruttando i suoi elementi principali - dall'ottimizzazione SEO alla definizione di una strategia - utilizzando il CMS più famoso al mondo.

Consigli per un blog WordPress professionale

C'è chi pensa che il settore dei blog sia ormai saturo. In realtà, per spiccare, non bastano ottime idee o contenuti di un certo tipo: serve - soprattutto - strutturare il proprio spazio web personale e ottimizzarlo sotto diversi punti di vista.

Scegli un nome di dominio originale: è il tuo biglietto da visita, che definisce immediatamente la natura del tuo blog agli utenti interessati a visitarlo. La scelta migliore sono i nomi brevi e semplici da ricordare. Per quanto riguarda l'estensione, invece, esplora le nuove gTLD, come .blog e .news - perfette per un blog. Dai una struttura coerente scegliendo un tema adatto. Il web è ricco di temi WordPress professionali, gratuiti e a pagamento. Oltre all'aspetto grafico, nella scelta del template perfetto tieni a mente alcune componenti fondamentali: è un tema responsive? È compatibile con l'ultima versione di WordPress? Installa i plugin necessari. Tra i tanti presenti online, Keliweb consiglia Yoast SEO, UpPrev, Monster Insights e Cresta Social Share Content. Ottimizzazione SEO dei contenuti. Ciò permetterà ai tuoi contenuti di conquistare la prima pagina di Google, con conseguente aumento del traffico in entrata. Tra le diverse cose che puoi fare per ottimizzare i tuoi articoli in ottica SEO, puoi strutturare i tuoi contenuti inserendo ad esempio parole chiave e seguire le indicazioni fornite da strumenti e plugin esterni, come Yoast SEO. Crea un piano editoriale, ovvero una strategia che definisca gli obiettivi e il target che vuoi raggiungere e i contenuti che vuoi pubblicare nel tuo blog. Si tratta di informazioni da raccogliere prima di aprire il tuo blog oppure nella sua fase iniziale. Scegli un servizio hosting adatto. Si tratta dello spazio che andrà ad ospitare effettivamente il blog, rendendolo disponibile online. Esistono diverse tipologie di hosting: dai piani economici a quelli con risorse dedicate ma con costi maggiori.

Il miglior hosting per un blog WordPress

La scelta migliore per un blog WordPress è un hosting ottimizzato per il CMS. Queste soluzioni sono infatti strutturate in modo tale da poter installare WordPress senza problemi, per creare il proprio blog e avere al tempo stesso la garanzie di elevate performance. Keliweb propone quattro diversi piani di hosting WordPress: coloro che vogliono potenziare il proprio blog e farlo decollare, dovrebbero puntare su WP Play.

Il piano si trova in promozione al 40% di sconto: il prezzo scende così a soli 52,14 euro all'anno anziché 86,90. Il piano include dominio gratis, 3 vCore CPU, 50 GB SSD di spazio web, 4 GB di RAM e tool di migrazione. In più, i webmaster avranno a disposizione 50 caselle di posta, 50 database, pannello cPanel, certificato SSL e HTTP/2, supporto MultiPHP e servizio backup plus. Puoi accedere alla promozione cliccando qui.

Ora che hai capito cosa ci vuole per aprire un blog professionale e di successo, non ti resta altro che metterti in gioco: scegli il tuo servizio hosting e il dominio, pianifica i contenuti, trova un tema adatto a te e inizia a pubblicare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.