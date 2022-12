Come scegliere una VPN: sicurezza, velocità e prezzo giusto

Per scegliere la giusta VPN da utilizzare è necessario valutare diversi fattori. Un servizio VPN, infatti, deve garantire ottime prestazioni sia in termini di sicurezza e privacy che di velocità di connessione. Su questi fattori, purtroppo, le VPN gratuite sono un po' carenti e presentano fin troppe limitazioni.

Di conseguenza, è necessario analizzare il parametro citato nel titolo: il prezzo. Sul mercato ci sono ottime VPN che soddisfano appieno i requisiti richiesti in termini di sicurezza e privacy ma propongono l'accesso al servizio ad un prezzo spesso poco accessibile.

Per soddisfare tutti e tre i parametri (sicurezza, velocità e prezzo) e scegliere una buona VPN è, quindi, necessario puntare su Atlas VPN. Il servizio in questione, infatti, costa appena 1,45 euro al mese grazie all'offerta dedicata al piano biennale con 6 mesi gratis aggiuntivi, per un totale di 30 mesi.

Per sfruttare l'offerta di Natale di Atlas VPN è possibile seguire il link qui di sotto:

Atlas VPN: la scelta giusta per sicurezza, velocità e prezzo

Per poter soddisfare appieno i tre parametri necessari per poter contare sul miglior servizio VPN possibile è possibile puntare su Atlas VPN. Il servizio ha tutte le carte in regola per soddisfare questi requisiti grazie a:

una rete di oltre 750 server dislocati in tutti i continenti

dislocati in tutti i continenti una connessione ad alta velocità grazie all'assenza di limiti di banda

grazie all'assenza di limiti di banda una connessione sicura grazie alla crittografia AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2 e con i tunnel realizzati da WireGuard

grazie alla crittografia AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2 e con i tunnel realizzati da WireGuard un servizio multi-piattaforma e multi-utente con la possibilità di sfruttare le app per vari sistemi operativi e di accedere con tutti i propri dispositivi in contemporanea alla VPN

Con l'offerta di Natale è possibile attivare Atlas VPN con l'85% di sconto. L'offerta riguarda, in particolare, il piano biennale con 6 mesi gratis aggiuntivi (per un totale di 30 mesi) che viene proposto a circa 43 euro. In questo modo, quindi, è possibile accedere alla VPN ad appena 1,45 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.