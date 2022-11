Come scegliere l'antivirus giusto per proteggere il PC

La scelta dell'antivirus per proteggere il PC e i propri dispositivi mobili dai rischi legati alla navigazione web deve passare per una valutazione di diversi parametri. Con il moltiplicarsi delle minacce informatiche, dai malware ai sempre più incombenti tentativi di phishing, è fondamentale poter contare su di uno scudo completo ed efficiente. I migliori antivirus, inoltre, devono poter mettere a disposizione una protezione multi-dispositivo, garantendo anche l'accesso a servizi come una VPN, un Password Manager e un sistema di Parental Control in grado di massimizzare la sicurezza e la protezione.

Antivirus gratis o a pagamento: quale scegliere?

Limitarsi a puntare su di un antivirus gratuito rischia, purtroppo, di essere una scelta poco efficace. Fin troppo spesso, infatti, gli antivirus gratis non convengono in quanto non sono aggiornati ed efficienti come le soluzioni a pagamento, offrendo una buona protezione solo contro le minacce più diffuse. Meglio, quindi, scegliere un antivirus completo e a pagamento.

Dover pagare un antivirus non vuol dire, però, dover sostenere una spesa enorme. I migliori antivirus sul mercato, come Kaspersky Total Security, comportano una spesa di pochi euro al mese. Nel caso della suite di protezione di Kaspersky, la spesa da mettere in conto, grazie all'offerta in corso, è di 31,99 euro, poco più di 2,5 euro al mese con uno sconto del 46%.

Quale antivirus scegliere: i vantaggi di Kaspersky Total Security

Nella scelta del miglior antivirus è necessario considerare l'efficacia della protezione ed anche la completezza del servizio, due settori in cui Kaspersky Total Security primeggia. La suite di protezione in questione, infatti, include un sistema di protezione contro virus, malware e altre minacce legate alla connessione.

In aggiunta, però, Kaspersky include nel pacchetto anche una VPN gratuita (con 300 MB di traffico dati giornaliero) ed il Password Manager Premium che mette al sicuro, grazie alla crittografia, tutte le credenziali d'accesso. C'è anche Kaspersky Safe Kids Premium accessibile senza costi aggiuntivi.

Con Kaspersky Total Security è, quindi, possibile scegliere un antivirus completo ed efficiente in grado di garantire una protezione a 360 gradi, andando anche ad aggiungere strumenti e servizi extra che consentono di massimizzare la privacy e di proteggere i propri dati online.

A rendere ancora più vantaggiosa la scelta di Kaspersky Total Security è l'attuale offerta in corso. La suite di protezione è disponibile in offerta al 46%. L'abbonamento annuale per un dispositivo costa 31,99 euro, quindi, poco più di 2,5 euro al mese. Da notare, però, che è possibile aggiungere un altro dispositivo ad appena 2 euro in più, fino ad un massimo di 5 dispositivi protetti a 39,99 euro all'anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.