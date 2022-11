Come scegliere la migliore VPN: sicurezza, velocità e prezzo giusto

Le VPN non sono tutte uguali: a disposizione degli utenti, infatti, ci sono alcune opzioni che offrono qualcosa in più sia in termini di sicurezza che di velocità della connessione. Nella scelta della migliore VPN, quindi, è fondamentale valutare con attenzione tutte le opzioni a propria disposizione, analizzandole in base a vari fattori.

È necessario, infatti, puntare su di una VPN che dia la garanzia della massima sicurezza, con un sistema di crittografia avanzata e una politica "no log" che tuteli la privacy dell'utente. Nello stesso tempo, inoltre, è fondamentale non trascurare la velocità della connessione della VPN che deve poter garantire una rete di server articolata e senza limiti di banda.

C'è poi la questione del prezzo della VPN. Purtroppo, infatti, le VPN gratuite non sono sufficienti. Nella maggior parte dei casi, infatti, tali soluzioni presentano troppe limitazioni, sia in termini di sicurezza che di velocità. Molto meglio puntare su di una VPN a pagamento sfruttando l'offerta giusta per ridurre, fino a quasi azzerare, i costi.

L'identikit della migliore VPN coincide con tutte le caratteristiche di AtlasVPN. Si tratta di una soluzione sicura e veloce che può essere attivata con l'85% di sconto in occasione del Black Friday. Grazie alla promozione in corso, infatti, è possibile attivare un abbonamento di 30 mesi (24 mesi + 6 mesi gratis) al costo di circa 43 euro che equivalgono ad una spesa di appena 1,45 euro al mese.

Le caratteristiche della migliore VPN: sicurezza e velocità oltre ad un prezzo contenuto

Nella scelta della migliore VPN è importante tenere in considerazione sicurezza e velocità che devono soddisfare standard elevati. Con AtlasVPN è possibile raggiungere la massima sicurezza grazie alla crittografia AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2 e con i tunnel realizzati da WireGuard. Da notare che c'è anche un sistema che blocca i malware per proteggere la connessione. A garantire la privacy c'è una rigida politica no log.

Per quanto riguarda la velocità di connessione, invece, AtlasVPN può contare su di una rete di oltre 750 server dislocati in decine di Paesi che consentono l'accesso sad alta velocità e senza limitazioni di banda. Da notare, inoltre, che AtlasVPN è una soluzione multi-piattaforma (accessibile su tutte le principali piattaforme) e multi-utente, grazie alla possibilità di accedere al servizio da un numero illimitato di dispositivi in contemporanea.

Con l'offerta del Black Friday è possibile attivare AtlasVPN con l'85% di sconto. Basta scegliere il piano di 2 Anni per ottenere 6 mesi gratis per un totale di 30 mesi di sottoscrizione al prezzo di circa 43 euro. In sostanza, per utilizzare AtlasVPN bastano appena 1,45 euro al mese. Optando per il piano di 1 anno, invece, il costo è di circa 34 euro pari a 2,90 euro al mese.

Su tutte le offerte c'è la Garanzia di Rimborso a 30 giorni. AtlasVPN è attivabile direttamente online, tramite il sito ufficiale:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.