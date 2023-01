Come scegliere la migliore VPN del 2023: i fattori da considerare

La scelta di una nuova VPN nel 2023 richiede la massima attenzione ad alcuni fattori che rappresentano elementi centrali di un servizio che garantisce l'accesso ad Internet tramite una rete virtuale privata. Si tratta di elementi essenziali che devono essere considerati con attenzione per poter effettuare la scelta giusta.

La migliore VPN su cui puntare deve garantire la massima affidabilità per quanto riguarda sicurezza e privacy. Da notare, inoltre, che non si può rinunciare ad una connessione veloce ed illimitata (requisito che penalizza tantissimo le VPN gratuite, adatte solo a connessioni sporadiche).

Bisogna poi tenere conto dei costi. Un servizio VPN deve avere un buon rapporto qualità/prezzo. Per questo motivo, conviene scegliere le offerte più vantaggiose del momento per poter attivare la miglior VPN del 2023. Tra le promozioni su cui puntare c'è Atlas VPN che, con il piano biennale, presenta un costo di 1,45 euro al mese con uno sconto dell'85% e ben 6 mesi gratis aggiuntivi.

Nuova VPN: come scegliere la migliore nel 2023

Come fare a scegliere la miglior VPN del momento? Gli elementi da considerare sono diversi. La velocità della connessione è, sicuramente, un parametro centrale da considerare. Il servizio, infatti, non deve presentare limiti di banda o di traffico, garantendo così la possibilità di un utilizzo davvero illimitato.

Da non sottovalutare, naturalmente, l'importanza della sicurezza e della privacy. Una buona VPN deve garantire la crittografia del traffico web e deve adottare una politica no log per assicurare l'assenza di un tracciamento dei dati dell'utente. È utile, inoltre, che ci sia la possibilità di utilizzo multi-dispositivo. Una VPN deve garantire l'accesso contemporaneo ad un elevato numero di dispositivi con lo stesso account.

C'è poi la questione del prezzo. Le migliori VPN non comportano spese enormi ma un esborso di pochi euro come nel caso di Atlas VPN che, con l'offerta attuale, è un vero riferimento del settore. Il servizio, infatti, costa appena 1,45 euro al mese scegliendo un piano biennale con 6 mesi aggiuntivi. Complessivamente, l'offerta garantisce uno sconto dell'85% rispetto alla versione mensile. Per maggiori dettagli è disponibile il link qui di sotto:

