Come scegliere la Carta di Credito: 3 consigli per non sbagliare

Scegliere la Carta di Credito più adatta alle proprie esigenze non è semplice. Gli elementi da considerare per fare la scelta giusta ed andare ad attivare uno strumento davvero in linea con le proprie esigenze sono diversi. Bisogna tenere in considerazione, come prima cosa, la possibilità di utilizzo senza limiti, con un plafond sufficientemente elevato e la possibilità di effettuare acquisti in tutto il mondo. Da non sottovalutare poi il costo fisso, che non deve essere eccessivo, oltre ai servizi accessori, che devono garantire un "plus" al cliente che richiede la carta.

Un esempio di Carta di Credito su cui puntare oggi è Carta YOU di Advanzia Bank. Questa carta, disponibile senza aprire un nuovo conto corrente, presenta canone zero e offre la possibilità di un utilizzo senza limitazioni grazie al circuito Mastercard ed alla possibilità di effettuare pagamenti e prelievi senza commissioni. Ad arricchire i bonus offerti dalla carta c'è una polizza viaggi e la possibilità di saldare le spese fino a 7 settimane dopo (senza interessi) oppure a rate. Per richiedere Carta YOU è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Carta di Credito: 3 consigli per scegliere quella giusta e non sbagliare

Nella scelta della Carta di Credito è opportuno considerare:

il costo di mantenimento che non deve essere troppo elevato, in rapporto a quelli che sono i servizi disponibili; sul mercato, inoltre, ci sono diverse carte a canone zero che possono rappresentare la scelta giusta

Carta YOU: la Carta di Credito a zero spese su cui puntare oggi

Tra le tante proposte disponibili sul mercato, Carta YOU ricopre un ruolo di primo piano. La Carta di Credito presenta:

canone azzerato per sempre

per sempre zero commission i su pagamenti e prelievo , anche all'estero

i su e , anche all'estero utilizzo del circuito Mastercard

polizza viaggio gratuita inclusa

gratuita inclusa possibilità di saldare le spese sostenute in un mese entro 7 settimane, senza interessi, oppure a rate

Carta YOU è attivabile direttamente online:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.