Come risparmiare su hotel e noleggio auto con una VPN

A causa del caro vita degli ultimi mesi, sono in tanti a domandarsi come risparmiare su hotel e noleggio auto in vista della loro prossima vacanza di fine anno o nel 2024. D'altronde le tariffe dei principali operatori di mercato sono aumentate in maniera esponenziale, tanto da costringere numerosi italiani a rivedere la propria destinazione finale. C'è però una bella notizia: esiste un "trucco" semplice ed economico per aggirare il problema, ossia l'utilizzo di una VPN come NordVPN.

Sì, risparmiare su hotel e noleggio auto è possibile con NordVPN, un servizio di connessione privata in grado di simulare la navigazione Internet da un altro Paese diverso rispetto all'Italia. Vediamo allora come fare per sfruttare al 100% questa possibilità.

Risparmiare su hotel e noleggio auto con una VPN come NordVPN

Per ottenere tariffe a prezzi più competitivi per il prossimo soggorno in hotel e il noleggio auto, il trucco è utilizzare NordVPN e simulare una connessione da uno dei Paesi dove il reddito è notevolmente più basso rispetto ai Paesi dell'Europa occidentale e, più in generale, dell'Occidente. Ad esempio, la scelta potrebbe ricadere su nazioni come Bulgaria, Romania, Albania e Montenegro, dove il tenore di vita richiede un esborso in denaro di gran lunga inferiore rispetto alla stessa Italia.

Come fare? Per prima cosa occorre attivare il servizio VPN. Oggi puoi sfruttare l'offerta del Black Friday di NordVPN per ottenere uno sconto fino al 65% e prezzi a partire da 3,79€ al mese invece di 8,29€.

Una volta attivato il servizio, scarica l'app NordVPN sul tuo smartphone o computer, accedi con le tue credenziali, dopodiché seleziona uno dei server VPN presenti nella lista dei Paesi citati qui sopra. Dopo questo, collegati al sito attraverso cui desideri prenotare l'hotel o il noleggio auto e, come per magia, vedrai da subito tariffe più basse rispetto a prima.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.