Come risparmiare su DAZN: ecco quanto conviene l'abbonamento annuale

La nuova stagione di Serie A prenderà il via tra un paio di settimane ed è arrivato il momento di valutare le opzioni disponibili per seguire tutte le partite. Anche quest'anno, la Serie A, come la Serie B e molti altri eventi calcistici e non, sarà trasmessa da DAZN che avrà l'esclusiva di 7 partite per turno, con le altre 3 partite trasmesse in "co-esclusiva" con Sky.

Quest'anno c'è un nuovo sistema per risparmiare sull'abbonamento a DAZN. Si tratta della nuova opzione rappresentata dall'abbonamento annuale che, scegliendo di pagare in un'unica soluzione, garantisce fino a 222 euro di risparmio rispetto all'abbonamento mensile.

Le opzioni su cui puntare sono due: c'è il piano Standard da 299 euro a cui si affianca il piano Plus (con possibilità di due visioni in contemporanea con due diverse reti Internet) al costo di 449 euro. Entrambi i piani sono attivabili anche pagando con PayPal e, quindi, con la possibilità di scegliere il pagamento in 3 rate senza interessi.

Per tutti i dettagli è possibile fare riferimento al sito ufficiale di DAZN:

Quanto si risparmia con l'abbonamento annuale di DAZN?

Per guardare le partite di Serie A su DAZN ci sono due opzioni:

piano Standard

piano Plus con due visioni in contemporanea anche da due diverse connessioni Internet

Scegliendo l'abbonamento annuale invece che quello mensile è possibile ottenere un risparmio netto:

Standard costa 40,99 euro al mese oppure 299 euro per un anno con un risparmio di 192 euro; c'è anche l'abbonamento annuale con pagamento mensile di 30,99 euro

costa 40,99 euro al mese oppure con un c'è anche l'abbonamento annuale con pagamento mensile di 30,99 euro Plus costa 55,99 euro al mese oppure 449 euro per un anno con un risparmio di 222 euro; c'è anche l'abbonamento annuale con pagamento mensile di 45,99 euro

Il piano annuale è, quindi, la soluzione ideale per ridurre al minimo il costo di DAZN. Grazie al pagamento in 3 rate tramite PayPal, inoltre, la spesa viene ammortizzata ulteriormente, evitando di dover saldare tutto in un'unica soluzione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.