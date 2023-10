Come risparmiare 400 euro sugli acquisti con Carta Oro American Express

Carta Oro di American Express è una carta di credito affidabile e sicura accettata in tutto il mondo, ideale per i professionisti in viaggio per lavoro.

L'ultima promozione offre un rimborso di 400 euro se si spendono 8.000 euro in 12 mesi, con ogni euro speso che equivale a 1 punto Membership Rewards.

La carta ha un canone di 20 euro al mese, ma per il primo anno sarà a canone zero. Inoltre, è possibile richiedere una linea di credito iniziale personalizzata fino a 15.000 euro.

I vantaggi extra della Carta Oro di American Express che non puoi perdere

Come accennato in precedenza, questa particolare carta offre numerosi vantaggi, soprattutto per chi viaggia.

I possessori della carta American Express possono usufruire di due ingressi gratuiti all'anno in oltre 1200 VIP Lounge in tutto il mondo (che normalmente costano 149 euro).

Inoltre, possono accedere a sconti esclusivi sul noleggio auto, ricevere fino a 100 euro di credito sulle prenotazioni alberghiere effettuate tramite il sito ufficiale di American Express e richiedere fino a 3.000 euro di assistenza di viaggio durante i viaggi all'estero.

L'offerta Amex offre ai titolari della carta ancora più sconti e offerte durante tutto l'anno. Infine, selezionando l'opzione Carta Oro, potrai ottenere un buono viaggio del valore di 50 euro oppure acquistare i biglietti tramite Vivaticket.

American Express offre molto più che semplici vantaggi ai propri clienti. È diventato sinonimo di sicurezza, per farti viaggiare sereno ed essere protetto in caso di problemi, grazie al suo sistema di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Se la tua carta viene smarrita o rubata, American Express la sostituirà senza costi aggiuntivi. Inoltre offre una protezione d'acquisto fino a 2600 euro per 90 giorni in caso di danneggiamento o furto dell'oggetto acquistato.

Se cerchi un'opzione più affidabile ed economica, valuta di passare all'affidabilità e al risparmio della Carta Oro, attivabile facilmente online.

