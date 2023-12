Come recuperare gratuitamente i tuoi dati persi con Stellar Data Recovery

Avere la possibilità di recuperare dati o foto persi dal proprio vecchio PC è un'opportunità che Stellar Data Recovery offre in modo semplice e gratuito. Spesso, il recupero di dati persi richiede l'intervento di un professionista, comportando inevitabilmente spese considerevoli.

Tuttavia, Stellar Data Recovery è un'alternativa che permette di recuperare autonomamente i dati senza alcun costo.

Stellar Data Recovery: il software più affidabile per recuperare i tuoi dati persi

Stellar Data Recovery è un software apprezzato dagli utenti per la sua capacità di recuperare dati persi o cancellati da hard disk inaccessibili, documenti, file di posta elettronica, foto e video.

Inoltre, si distingue per la possibilità di recuperare da unità danneggiate e supporti crittografati con BitLocker. La sua semplicità di utilizzo rende il processo accessibile anche per chi non ha competenze tecniche avanzate.

Affidati a Stellar Data Recovery per recuperare file persi o cancellati dal laptop, PC Windows e unità di archiviazione esterne. La versione gratuita del software consente di recuperare foto e audio, mentre la versione a pagamento offre opzioni più avanzate.

Tra i file recuperabili con Stellar Data Recovery ci sono video da fotocamere, schede di memoria, SSD o HDD persi per errore o accidentalmente. Il software permette anche il ripristino di file multimediali cancellati da diverse tipologie di dispositivi di archiviazione.

Scaricando gratuitamente il software, è possibile recuperare dati, vecchi ricordi, PPT, PDF e DOCX importanti fino a 1 GB. Nel caso in cui la quantità di dati da recuperare supera questa soglia, è disponibile il piano Standard al costo di soli 59 euro.

Stellar Data Recovery si presenta come una soluzione affidabile e conveniente per recuperare autonomamente i dati persi, offrendo la possibilità di riportare alla luce importanti file e ricordi senza dover sostenere spese eccessive.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.