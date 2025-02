Come proteggersi da phishing e siti fraudolenti? Ci pensa NordVPN, ecco come

Una VPN può rappresentare un'arma in più per proteggersi dai siti fraudolenti e dai tentativi di phishing. Oltre a nascondere i propri dati, a partire dall'indirizzo IP, grazie alla crittografia, con la VPN giusta è possibile accedere a servizi aggiuntivi in grado di offrire una protezione extra contro le minacce del web.

È il caso di NordVPN: il servizio, nella sua versione base, costa 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Con appena 1 euro in più al mese, però, è possibile optare per il piano Plus, che aggiunge anche il sistema Threat Protection con protezione dai malware e dai tentativi di phishing.

Per i nuovi utenti, NordVPN Plus include anche 6 mesi aggiuntivi, senza costi extra. Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile tramite il box qui di sotto.

Perché scegliere NordVPN per una connessione più sicura

Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN completa e ricca di vantaggi. La protezione aggiuntiva contro malware e phishing rappresenta un motivo in più per puntare su questo servizio. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

la crittografia del traffico dati

del traffico dati una politica no log

una connession e senza limiti di banda e di traffico dati

un network con migliaia di server sparsi in tutto il mondo

sparsi in tutto il mondo la possibilità di utilizzare la VPN da 10 dispositivi di contemporanea

il sistema Threat Protection che garantisce una protezione contro i malware e il phishing (incluso nella versione Plus)

Con la promozione in corso, NordVPN è disponibile in sconto optando per il piano biennale che costa:

3,39 euro al mese con la versione Base

con la versione 4,39 euro al mese con la versione Plus che aggiunge 6 mesi in più senza costi extra

Tutte le versioni di NordVPN hanno 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.