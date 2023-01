Come proteggersi contro l'inflazione con un conto deposito non vincolato

L'inflazione è un nemico dei risparmi, andando a ridurre il valore reale della liquidità custodita nel proprio conto corrente. Per proteggersi dagli effetti negativi dell'inflazione è possibile affidarsi ad un conto deposito non vincolato, una soluzione senza costi e, soprattutto, senza vincoli che consente di incrementare il valore del proprio denaro in totale sicurezza.

A garantire la massima sicurezza per chi sceglie un conto deposito non vincolato c'è il Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi che garantisce i risparmiatori fino a 100 mila euro. Un investimento in un conto deposito non vincolato fino a questa cifra, quindi, sarà un investimento a rischio zero garantendo un buon tasso di interesse per contrastare l'inflazione.

Una delle migliori scelte in questo momento è rappresentata da Conto Arancio di ING. La soluzione, proposta dall'istituto e riservata a tutti i nuovi clienti che scelgono il conto corrente a zero spese Conto Corrente Arancio, permette di sfruttare un tasso di interesse del 3% per i primi tre mesi e poi un tasso di interesse dello 0,5%, senza costi e senza alcun vincolo sul denaro depositato che resterà sempre a disposizione dell'utente.

Con Conto Arancio si può contrastare l'inflazione grazie ad un tasso di interesse del 3%

La promozione lanciata da ING è da cogliere al volo. Per tutti i nuovi clienti che scelgono il Conto Corrente Arancio, infatti, c'è la possibilità di attivare il Conto Arancio, un conto deposito non vincolato e completamente gratuito. Tale opzione garantisce un tasso di interesse del 3% per i primi tre mesi. Terminato il periodo promozionale, è previsto un tasso base dell0 0,5% su somme che, ripetiamo, non sono vincolate in alcun modo e possono essere utilizzate in qualsiasi momento.

Il Conto Corrente Arancio di ING è un conto a zero spese che include operazioni online gratuite, canone zero e una carta di debito (con supporto Google Pay ed Appe Pay) per i pagamenti. C'è anche il Modulo Zero Vincoli, dal costo di 2 euro al mese (azzerabili accreditando stipendio o pensione oppure registrando entrate per 1.000 euro al mese o più). Questo modulo garantisce bonus aggiuntivi come il prelievo senza commissioni in tutta l'area Euro.

Per scoprire e attivare il Conto Arancio di ING è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

