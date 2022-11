Come proteggere un iPhone dai virus e dagli attacchi esterni

La protezione da virus e attacchi informatici è un elemento imprescindibile anche se possiedi un iPhone. Se da una parte è vero che gli smartphone Apple sono generalmente più sicuri rispetto ad altri telefoni, d'altro canto non bisogna sottovalutare che il rischio è sempre presente, specialmente nel caso tu apporti delle modifiche al tuo dispositivo.

Stiamo parlando naturalmente dei casi in cui hai effettuato il jailbreak per rendere il sistema operativo più aperto rispetto quello convenzionale o se preferisci non aggiornare il tuo iPhone alle ultime versioni del software.

Per questo motivo dotarsi di una protezione antivirus come Panda Dome, che crea una barriera tra il tuo telefono e i possibili virus informatici provenienti dalla rete quando navighi in internet, è essenziale insieme a qualche accortezza che vedremo insieme.

Come avere un iPhone ancora più sicuro: antivirus e un po' di buon senso

Gli utenti meno esperti sono forse paradossalmente i meno esposti agli attacchi che avvengono nei confronti degli iPhone. Come abbiamo anticipato, gran parte dei virus sfruttano proprio le vulnerabilità causate dal jailbreak allo scopo di infettare il dispositivo.

Detto questo, bisogna fare attenzione anche nell'uso di tutti i giorni. In particolare, è buona cosa seguire le indicazioni di Apple che richiedono di mantenere il tuo telefono sempre aggiornato all'ultima versione, così come per le applicazioni che hai installato.

Soprattutto è buona norma scaricare le app solo dall'App Store, molto chiuso e "severo" circa i permessi concessi, non cliccare sui falsi avvisi di virus e non aprire email spam che ti sembrano sospette. In ultimo, di certo non per importanza, l'installazione di un'applicazione di cybersicurezza come Panda Dome ti proteggerà da qualsiasi attacco prevenendo sempre ogni possibile tipo di infezione.

