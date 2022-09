Come preparare template accattivanti per le tue newsletter

Il mail marketing è ancora una pratica molto diffusa che, se padroneggiata a dovere, porta a risultati molto interessanti.

Per ottenere qualcosa di concreto in questo settore però è necessario curare le proprie campagne nei minimi dettagli. Il design delle mail, per esempio, è un fattore fondamentale per la buona riuscita o meno di una strategia.

Gestire i template delle newsletter dunque richiede certe conoscenze grafiche specifici che sono difficili da apprendere se non con percorsi formativi specifici.

In questo senso, per fortuna, una piattaforma come Domestika viene incontro ai grafici con un corso specifico, ovvero Design di newsletter template con Adobe XD e Canva.

Questa risorsa, proposta dalla grafica e fotografa nota come Sparrow & Snow, rappresenta un ottimo modo per gestire al meglio il layout delle proprie newsletter, rendendo queste ancora più efficaci.

Template accattivanti per le newsletter? Ecco un corso di quasi 3 ore e mezza per diventare grafici

Il corso di cui stiamo parlando è totalmente in lingua italiana e comprende un percorso costituito da 17 lezioni per un totale di 3 ore e 25 minuti di video.

Così come tutte le altre risorse presenti su Domestika, anche questo contenuto è disponibile sia da computer che via app mobile. Di fatto è possibile seguire il corso secondo i propri ritmi, accedendo allo stesso quando si ha tempo a disposizione.

Il percorso è costituito dai seguenti macro-capitoli:

introduzione la newsletter come strumento di comunicazione progettazione e design delle tue newsletter template e fase di invio progetto finale

permettendo a chiunque di prendere dimestichezza con le newsletter e con tutte le strategie grafiche per far rendere al meglio una campagna.

Grazie all'attuale promozione offerta da Domestika è possibile ottenere Design di newsletter template con Adobe XD e Canva con il 78% di sconto sul prezzo di listino. Ciò significa che, solo per le prossime ore, il corso sarà disponibile per soli 12,99 dollari.

