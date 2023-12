Come ottenere rendimenti vantaggiosi con il Conto Arancio

Conto Arancio si presenta come un'opzione ideale per chi cerca un conto deposito flessibile e remunerativo. Grazie alla promozione in corso, puoi ottenere un tasso di rendimento pari al 4% annuo lordo, a patto che richiedi l'apertura del conto deposito entro il 31 gennaio 2023.

Conto Arancio: gestione semplice e flessibile dei risparmi

Conto Arancio offre la possibilità di gestire i propri risparmi in modo senza nessuna particolare implicazione. Il deposito avviene attraverso un bonifico, e l'utente può disporne liberamente senza vincoli, senza perdere alcun interesse maturato a fine anno.

Sicuro e affidabile, non solo perché appartiene al gruppo ING, banca internazionale di grande livello, ma anche grazie alla garanzia sui risparmi fino a 100.000€ dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. La banca aderisce a questo fondo, assicurando una tutela finanziaria robusta.

L'apertura del conto deposito avviene facilmente online tramite una procedura semplice. Basta visitare il sito ufficiale e fare clic su "Apri Conto Arancio" e fornire i documenti richiesti. Il servizio clienti, sempre disponibile, è pronto a rispondere alle domande e risolvere i problemi degli utenti.

Il conto deposito può essere attivato insieme al Conto Corrente Arancio, trasformandolo in una soluzione completa per le operazioni bancarie quotidiane.

Con l'app di ING, è possibile consultare il conto da smartphone o dall'area privata su desktop. Gli interessi vengono accreditati a fine anno o alla chiusura del conto deposito.

Questa offerta è aperta a coloro che non hanno mai posseduto un conto deposito, sia dai vecchi che dai nuovi clienti di banca ING, tramite l'area privata. In definitiva, Conto Arancio offre una combinazione di rendimenti vantaggiosi, facilità d'uso e sicurezza finanziaria.

