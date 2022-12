Come ottenere 400€ in Buoni Regalo Amazon con Crédit Agricole

Il conto online di Crédit Agricole rappresenta un'alternativa tra le più appetibili in questo settore. Stiamo infatti parlando di un istituto bancario famoso e, soprattutto con solide fondamenta.

Ad attirare l'attenzione dei consumatori però, è stata una recente iniziativa di tale banca che, di fatto, arriva ad offrire fino a 400 euro di Buoni Regalo Amazon. Di cosa stiamo parlando?

Una volta aperto un conto digitale presso Crédit Agricole è possibile invitare, attraverso l'app di Crédit Agricole Italia e un apposito codice promo, degli amici a compiere lo stesso passo.

Così facendo, l'intestatario del conto ottiene 50 euro per ogni nuovo iscritto, fino a un massimo di 6 amici: ciò si traduce in un totale complessivo di ben 300 euro in buoni Amazon.

Le opportunità però non finiscono qui: con la carta collegata al conto infatti, è possibile ottenere cashback per un totale di 100 euro, poi convertibili anch'essi in buoni da spendere liberamente su Amazon.it.

Non solo buoni Regalo Amazon: tutto ciò che può offrirti Crédit Agricole

Se questa promozione risulta molto appetibile per qualunque consumatore, non è l'unico vantaggio legato a questa banca.

Il conto online infatti, è collegato a una carta di debito Visa. Questa può essere collegata con servizi di pagamento come Google Pay e Apple Pay, il tutto per pagare anche attraverso lo smartphone senza alcun tipo di problema.

La suddetta app collegata al conto poi, risulta ideale per qualunque tipo di utente. La stessa, caratterizzata da un'interfaccia pulita e intuitiva, consente tra le altre cose di gestire un portafoglio titoli, oltre che di gestire sotto ogni punto di vista le finanze (attraverso report e altri strumenti utili).

La possibilità di pagare bollettini con pochi e semplici tocchi sullo schermo e i bonifici SEPA gratuiti, infine, sono altri vantaggi non da poco legati al conto online di Crédit Agricole.

Infine, va tenuto conto che Crédit Agricole offre l'opportunità di aprire il conto direttamente da remoto, offrendo però sempre l'appoggio e la certezza di filiali sparse sul territorio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.