Come ottenere 3 mesi di Premium gratis con Revolut: scopri i dettagli

Conosci Revolut? Si tratta di un'innovativa azienda fintech con sede a Londra, che continua a stupire per le sue offerte sempre vantaggiose.

Prendiamo, ad esempio, il piano Premium. Attualmente, il canone è di 9,99 euro al mese, ma per tre mesi puoi provare gratuitamente questo conto. Devi soltanto registrarti al piano base, che è gratuito di suo, ed effettuare l’upgrade a Premium.

Un’offerta davvero interessante, che ti consente di provare un conto completo senza pagare il canone e con la maggior parte delle operazioni bancarie gratuite. Continua a leggere per conoscere maggiori dettagli.

Come ottenere 3 mesi gratis di Revolut Premium

Ecco di seguito tutta la procedura per ottenere i 3 mesi gratuiti per Revolut Premium:

entra nella pagina dedicata sul sito ufficiale di Revolut;

sul sito ufficiale di Revolut; inserisci il tuo numero di cellulare;

clicca sul pulsante "Inizia subito";

riceverai un SMS con il link per scaricare l'app Revolut sul tuo dispositivo;

per scaricare l'app Revolut sul tuo dispositivo; una volta installata, registrati su Revolut.

l'apertura del conto ti porterà via soltanto pochi minuti. Successivamente, devi eseguire l'upgrade e potrai subito usare gratuitamente il conto.

Quali servizi ti offre questo conto? Innanzitutto, con la carta potrai prelevare presso gli ATM e pagare sia online che nei negozi senza commissioni.

Inoltre, potrai accedere ad abbonamenti a pagamento esclusivi per vari servizi, come NordVPN (Standard), Headspace, Sleep Cycle (Premium), Freeletics (Coach), Tinder (Plus) e Picsard (Gold).

In aggiunta, un'assicurazione gratuita che copre i voli in ritardo, i bagagli smarriti, le cure mediche e dentistiche, gli sport invernali.

Per quanto riguarda i prelievi ATM, sono fino a 400 euro al mese. Stesso dicasi per le conversioni in più di 29 valute dal lunedì al venerdì.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di provare per tre mesi un conto digitale completo di servizi. Clicca sul bottone qui sotto e registrati oggi stesso, perché la promozione non durerà a lungo.

