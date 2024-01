Come ottenere 3 mesi di abbonamento Premium gratis con Revolut

Vuoi una soluzione bancaria moderna che ti consenta di pagare direttamente con lo smartphone grazie alla compatibilità con i principali wallet digitali? Ti consigliamo Revolut, un conto online che offre accesso a più di 100 valute con tassi di cambio reali.

Inoltre, consente di prelevare gratuitamente da tutti gli ATM, offre un’assicurazione di viaggio e tanti altri vantaggi. Se ti registri adesso, otterrai l’accesso al piano Premium gratuitamente per 3 mesi.

I vantaggi esclusivi del piano Premium di Revolut

L’accesso ai 3 mesi di abbonamento gratuito al piano Premium con Revolut è possibile tramite l’app oppure direttamente sul sito ufficiale.

Devi soltanto inserire il tuo numero di telefono e seguire le istruzioni per completare la registrazione. Ad operazione conclusa, devi soltanto aggiornare il tuo profilo ed entrerai in un mondo finanziario comodo e vantaggioso.

Revolut trasforma le cose complicate in semplice, grazie all'app intuitiva e accessibile anche se non sei un esperto di finanza.

La grandiosità di Revolut sta nel fatto che non è soltanto un conto, ma una piattaforma completa per gestire il tuo denaro.

Grazie a funzionalità come l’arrotondamento degli spiccioli, l’invio e la richiesta di denaro con un semplice clic, la divisione delle spese, premi esclusivi e offerte speciali, sarai in grado di risparmiare e di gestire i tuoi soldi in modo intelligente.

Inoltre, riceverai delle notifiche di pagamento istantanee e avrai il controllo completo sulla sicurezza della tua carta direttamente dall'app. Se dovessi smarrire la carta, puoi bloccarla istantaneamente sempre tramite l’app.

La possibilità di accedere gratuitamente per 3 mesi a un piano completo è un’occasione che capita di rado. Quindi, se vuoi ottenere tutti i vantaggi descritti sopra, clicca sul bottone qui sotto, registrati ed effettua l’upgrade a Revolut Premium.

