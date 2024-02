Come l'Apple Pencil ma a SOLI 14 EURO: approfitta del DOPPIO SCONTO pazzesco

Questo è il momento giusto di liberare la creatività ottimizzando l'uso del tuo iPad con uno strumento di cui non potrai più fare a meno! Si tratta della Penna per Apple iPad marcata TQQ, oggi disponibile su Amazon a soli 14 euro grazie ad un mega sconto del 38% ed un coupon aggiuntivo del 40% di sconto di applicare al momento dell'ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Questo doppio sconto è davvero eccezionale, approfitta il prima possibile della mega offerta per portare a casa l'alternativa super economica dell'Apple Pencil!

Penna per Apple iPad TQQ: specifiche tecniche e modalità di utilizzo

La Penna per Apple iPad marcata TQQ è uno strumento indispensabile per chi vuole usare al meglio il proprio iPad in qualsiasi occasione.

È compatibile con gli iPad lanciati dal 2018 al 2023 e i modelli di serie successivi, quindi tutti gli iPad Air, iPad Pro e iPad Mini.

Il chip super aggiornato offre alla penna una precisione fino a 0,1 mm in pixel, eliminando qualsiasi tipo di ritardo, offset e punti di interruzione. Rispetto alle penne tradizionali grantisce una maggiore sensibilità, un segnale più accurato e un tocco più confortevole. Per questo motivo è ideale per svolgere tutte le attività che vuoi, che sia disegnare, disegnare, scrivere, annotare, contrassegnare PDF e così via.

Il dispositivo è tre volte più veloce della originale pencil per apple ipad: ha una batteria ricaricabile integrata da 130 mAh che garantisce circa 8-10 ore di uso continuo con 365 giorni in standby. Lo spegnimento è automatico e si attiva la modalità di sospensione dopo 5 minuti di inattività per risparmiare energia.

Per finire, la punta della penna è realizzata in morbido POM: questo vuol dire che non produce alcun rumore fastidioso e protegge al meglio lo schermo del tablet.

Oggi la Penna per Apple iPad marcata TQQ è disponibile su Amazon a soli 14 euro grazie ad un mega sconto del 38% ed un coupon aggiuntivo del 40% di sconto di applicare al momento dell'ordine. Un doppio sconto del genere è eccezionale, approfittane subito!

