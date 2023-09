Come imparare 41 lingue straniere? Con Mondly al 96% di sconto

Mentre ci prepariamo per un altro anno scolastico ricco di apprendimento e crescita, c'è un'offerta imperdibile che potrebbe cambiare completamente il modo in cui affrontiamo le lingue straniere. Mondly, premiata come App dell'Anno da Facebook e Migliore nuova app da Apple con oltre 100 milioni di download, offre uno sconto incredibile del 96% sul suo piano a vita: il prezzo scende così da 1999,99 euro a soli 89,99.

Perché Mondly è la chiave per il tuo successo

Mondly Premium è molto più di un'app di apprendimento delle lingue. È un sistema completo che combina esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata per farti parlare nuove lingue come un madrelingua. Se hai sempre desiderato ottenere un 10 in lingue straniere, ora è il momento.

Imparare una nuova lingua con Mondly è un'esperienza divertente, facile e veloce. Grazie a una solida scienza neurale e tecnologie all'avanguardia, Mondly ti permette di acquisire padronanza linguistica più rapidamente di chiunque altro. Il segreto del suo successo è rendere l'apprendimento così coinvolgente che non vorrai smettere di imparare.

Ecco i vantaggi principali dell'apprendere con Mondly:

Focalizzati sulle frasi, non sulle singole parole : concentrandoti su frasi di uso comune , comincerai a memorizzare le parole più usate e a formare frasi in pochi minuti, non in ore;

: concentrandoti su frasi di , comincerai a memorizzare le parole più usate e a formare frasi in pochi minuti, non in ore; Ascolta i madrelingua : Mondly collabora con madrelingua professionisti per garantire pronunce impeccabili e accenti naturali;

: collabora con per garantire pronunce impeccabili e accenti naturali; Esercitati in conversazioni Reali : utilizzando un chatbot dotato di riconoscimento vocale di prim'ordine e corsi esclusivi in Realtà Aumentata , Mondly ti offre l'opportunità di praticare in situazioni reali;

: utilizzando un chatbot dotato di e corsi esclusivi in , ti offre l'opportunità di praticare in situazioni reali; Memorizza le informazioni con un sistema di ripetizione unico : Mondly utilizza intervalli di ripetizione collaudati ed efficaci che accelerano il processo di apprendimento;

: Mondly utilizza intervalli di ripetizione collaudati ed efficaci che accelerano il processo di apprendimento; Si impara più velocemente dalla propria lingua madre: a differenza di molte altre app linguistiche che ti costringono a partire dall'inglese, Mondly ti permette di iniziare da una qualsiasi delle 41 lingue disponibili.

Se desideri affrontare il nuovo anno scolastico con fiducia, migliorare le tue prospettive di lavoro o semplicemente arricchire la tua vita con una nuova lingua, non lasciarti sfuggire questa offerta: Mondly Premium a vita è la chiave per il successo linguistico, e con uno sconto del 96%, è un'opportunità assolutamente da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.