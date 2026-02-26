Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Come guardare la terza serata di Sanremo 2026 in streaming dall'estero

Il programma della serata prevede le esibizioni di 15 dei 30 artisti in gara più la finale della sezione Nuove Proposte.
Federico Pisanu
Pubblicato il 26 feb 2026
Link copiato negli appunti

Giovedì 26 febbraio è in programma la terza serata del Festival di Sanremo 2026. Durante l'appuntamento odierno si esibiranno 15 dei 30 artisti in gara, ci sarà la finale delle Nuove Proposte, e in più saliranno sul palco i super ospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys.

Per seguire la puntata di oggi di Sanremo 2026 in streaming dall'estero sarà sufficiente scaricare l'app RaiPlay e utilizzare una VPN come NordVPN. Proprio in questi giorni, grazie alla nuova promozione per il suo compleanno, il piano Base di NordVPN è disponibile a partire da 3,09 euro al mese, uno dei prezzi più bassi del mercato.

Utilizzo della VPN

Dopo aver scelto il servizio VPN desiderato, è necessario scaricare l'app sul dispositivo dove si intende guardare il Festival, accedere con le credenziali fornite al momento della registrazione e connettersi a un server VPN posizionato in Italia.

Al di là della promozione in corso, NordVPN presenta ulteriori vantaggi: la velocità di connessione superiore alla media, grazie alla quale si ottiene un'esperienza di visione migliore; la politica no log, con cui i propri dati personali sono al sicuro; funzionalità extra pensate per aumentare il livello di privacy e sicurezza online, su tutte lo strumento proprietario anti-malware Threat Protection Pro.

Una volta poi che la connessione è attiva, basta aprire l'app RaiPlay e selezionare la diretta di Rai 1. Ricordiamo che Sanremo inizia ogni sera intorno alle 20:45, subito dopo il PrimaFestival, e prosegue fino all'1 di notte circa, dando poi la linea al DopoFestival condotto quest'anno da Nicola Savino.

Appuntamento quindi a stasera, quando Carlo Conti e Laura Pausini presenteranno la terza serata della 76^ edizione del Festival della canzone italiana. Questa sera i due presentatori condivideranno il palco con la modella Irina Shayk e il comico Ubaldo Pantani, entrambi nel ruolo di co-conduttori.

