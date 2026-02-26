Come guardare la terza serata di Sanremo 2026 in streaming dall'estero

Giovedì 26 febbraio è in programma la terza serata del Festival di Sanremo 2026. Durante l'appuntamento odierno si esibiranno 15 dei 30 artisti in gara, ci sarà la finale delle Nuove Proposte, e in più saliranno sul palco i super ospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys.

Per seguire la puntata di oggi di Sanremo 2026 in streaming dall'estero sarà sufficiente scaricare l'app RaiPlay e utilizzare una VPN come NordVPN. Proprio in questi giorni, grazie alla nuova promozione per il suo compleanno, il piano Base di NordVPN è disponibile a partire da 3,09 euro al mese, uno dei prezzi più bassi del mercato.

Utilizzo della VPN

Dopo aver scelto il servizio VPN desiderato, è necessario scaricare l'app sul dispositivo dove si intende guardare il Festival, accedere con le credenziali fornite al momento della registrazione e connettersi a un server VPN posizionato in Italia.

Al di là della promozione in corso, NordVPN presenta ulteriori vantaggi: la velocità di connessione superiore alla media, grazie alla quale si ottiene un'esperienza di visione migliore; la politica no log, con cui i propri dati personali sono al sicuro; funzionalità extra pensate per aumentare il livello di privacy e sicurezza online, su tutte lo strumento proprietario anti-malware Threat Protection Pro.

Una volta poi che la connessione è attiva, basta aprire l'app RaiPlay e selezionare la diretta di Rai 1. Ricordiamo che Sanremo inizia ogni sera intorno alle 20:45, subito dopo il PrimaFestival, e prosegue fino all'1 di notte circa, dando poi la linea al DopoFestival condotto quest'anno da Nicola Savino.

Appuntamento quindi a stasera, quando Carlo Conti e Laura Pausini presenteranno la terza serata della 76^ edizione del Festival della canzone italiana. Questa sera i due presentatori condivideranno il palco con la modella Irina Shayk e il comico Ubaldo Pantani, entrambi nel ruolo di co-conduttori.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.