Come guardare la finale di MasterChef in streaming dall'estero

Oggi, giovedì 29 febbraio, non è una giornata come le altre, questa sera ci sarà una delle finali di uno dei programmi più amati e guardati della televisione italiana: si tratta di MasterChef, la competizione culinaria più famosa d'Italia. Grazie a NOW è possibile seguire questo fantastico appuntamento con soli 6,99€ e grazie all'abbonamento a NordVPN scontato del 63% sarà possibile seguire la finale anche dall'estero.

Segui la finale di MasterChef anche dall'estero con NOW e NordVPN

NOW è un servizio di streaming multimediale che offre una vasta gamma di contenuti on-demand, tra cui film, serie TV, programmi televisivi, documentari e altro ancora. Si tratta di un servizio che attinge da SKY e grazie al quale è possibile guardare e fruire di tutti i contenuti proposti dalla stessa SKY, a partire dallo sport, passando per film e serie TV finendo a quelli che sono i programmi più amati dell'offerta intrattenimento, tra cui MasterChef di cui oggi andrà in onda la finale.

Sottoscrivere l'abbonamento a NOW è super conveniente grazie alla proposta di 6,99€ al mese. Inoltre, grazie a NordVPN sarà possibile guardare questo super evento anche dall'estero. NordVPN è uno dei principali provider di VPN, ovvero un servizio di rete privata virtuale.

Inoltre, offre una vasta rete di server distribuiti in tutto il mondo, consentendo agli utenti di aggirare le restrizioni geografiche e accedere a contenuti online limitati nella propria area geografica.

Offre, tra le altre cose, anche funzionalità aggiuntive come la navigazione sicura su reti Wi-Fi pubbliche, la protezione da attacchi informatici e la possibilità di sbloccare servizi di streaming e siti web bloccati. E oggi, l'abbonamento a NordVPN è scontato del 63%.

Grazie alla combo NOW a 6,99€ e NordVPN al 63% di sconto e a 3,99€ al mese, sarà possibile seguire la finale di MasterChef anche dall'estero, spendendo davvero una cifra irrisoria!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.