Come guardare in streaming la quinta puntata MasterChef Italia + Buono Amazon 50€

Se sei un appassionato di MasterChef Italia e vuoi assicurarti di non perdere la quinta puntata in streaming, abbiamo un'offerta speciale che potrebbe interessarti.

Attiva subito Intrattenimento Plus e goditi tutti i contenuti di Sky TV + Netflix a un prezzo formidabile: solo 19,90 euro al mese, anziché 30 euro al mese. Ma le sorprese non finiscono qui!

Offerta esclusiva: Buono Amazon da 50€ con Sky TV + Netflix

Attivando oggi stesso Intrattenimento Plus, hai la possibilità di ottenere un Buono Amazon del valore di 50 euro. Questo buono potrà essere utilizzato sul sito Amazon.it per acquistare qualsiasi prodotto desideri. Un regalo pazzesco che rende l'intrattenimento ancora più conveniente e gratificante.

Questa promozione è imperdibile, ma affrettati, hai solo pochi giorni di tempo prima che termini. Non solo avrai accesso a una vasta gamma di contenuti di alta qualità, ma riceverai anche un vantaggio extra che renderà la tua esperienza di intrattenimento ancora più speciale.

Con Intrattenimento Plus, avrai a disposizione film, serie TV, documentari e programmi per bambini e ragazzi, tutto incluso a un prezzo spettacolare di 19,90 euro al mese per i primi 18 mesi.

Una volta terminata la promozione, potrai rinnovare il tuo abbonamento approfittando degli sconti del momento.

Il bundle comprende Sky TV con le imperdibili produzioni Sky Original, serie TV italiane e internazionali, show spettacolari per tutta la famiglia, documentari affascinanti e news dall'Italia e dal mondo.

Inoltre, avrai accesso a Netflix con Serie TV, film, documentari e programmi per bambini, mantenendo il tuo account o creandone uno nuovo.

Inizialmente, potrai godere di Netflix piano Base in HD 720p su uno schermo alla volta e senza interruzioni pubblicitarie, ma hai la flessibilità di passare a Netflix Premium quando lo desideri.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: intrattenimento di qualità e un Buono Amazon da 50 euro ti stanno aspettando. Approfitta subito di questa iniziativa golosa e preparati per una serata di puro divertimento con MasterChef Italia e molto altro!

