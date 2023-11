Come guardare Discovery Plus online da qualsiasi luogo utilizzando una VPN

Da quando Fabio Fazio è sbarcato sul Nove, canale in chiaro appartenente al gruppo Discovery, l'interesse sul broadcaster statunitense - e di conseguenza sulla piattaforma streaming Discovery Plus - da parte degli italiani è cresciuto in maniera esponenziale. Oltre alla trasmissione Che tempo che fa, sono tanti i programmi interessanti del gruppo, tra cui Fratelli di Crozza, Casa A Prima Vista, Amore Alla Prova, Vite al Limite, Il Castello delle Cerimonie e Ricette d'Italia - Piatti in Tavola.

Purtroppo, quando si è all'estero, la visione di discovery+ viene bloccata a causa delle restrizioni geografiche imposte dal proprio provider di rete. Se ti stai domandando se esista una soluzione a questo, sappi che la risposta è affermativa: per vedere Discovery Plus online ovunque è sufficiente usare un servizio VPN come NordVPN, che consente di simulare una connessione dall'Italia quando si è all'estero, così da aggirare il blocco geografico e offrire l'accesso completo alla piattaforma.

Guardare Discovery Plus online all'estero con una VPN

Ti consigliamo di usare NordVPN perché è la migliore VPN del mercato, tanto sul piano della velocità di connessione quanto per la sicurezza e l'esperienza d'uso offerte.

Oltre alla velocità, semplicità d'utilizzo e garanzia della propria privacy, offre anche tutta una serie di funzionalità esclusive che la rendono la migliore scelta possibile. Tra queste si annovera anche l'utilizzo di WireGuard, il protocollo per la connessione privata più avanzato al mondo.

Oggi NordVPN lancia lo sconto del Black Friday, con sconti fino al 65% sul piano di 2 anni e prezzi a partire da 3,79€ al mese invece di 8,29€, più 3 mesi extra in regalo. Puoi attivare NordVPN in offerta speciale su questa pagina: una volta fatto, scarica l'omonima app sul tuo smartphone o PC, accedi all'account, seleziona uno dei server VPN disponibili in Italia, dopodiché accedi a discovery+ e goditi la visione dei tuoi contenuti preferiti.

