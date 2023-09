Come guadagnare con l'intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale è una tecnologia che sta cambiando radicalmente il modo di vivere e lavorare degli utenti, che sperano in un cambio di rotta anche per quanto riguarda la sfera lavorativa. L'AI potrebbe trasformarsi in una valida fonte di guadagno per chi sa come sfruttarla. Ecco allora alcune possibili strategie per provare e guadagnare con l'AI.

Vendere le opere digitali generale dall'AI

L'intelligenza artificiale generativa è un grande supporto per la creatività e con la giusta idea l'arte si può guadagnare vendendo le proprie creazioni. Gli strumenti per generare immagini partendo da una descrizione sono diversi come DALL-E, Stable Diffusion e Midjourney, poi però è necessario dare sfogo all’immaginazione. Gli strumenti menzionati usano dei modelli di deep learning, che sono delle reti neurali artificiali in grado di apprendere dai dati e di generare nuovi contenuti.

Proprio i contenuti generati in queste piattaforme possono trasformarsi nell’inizio di un progetto più grande e complesso. L'intelligenza artificiale, potrebbe aiutare a sbloccare dell'idee già presenti ma che non riescono a sbocciare. Ad esempio, generare un'immagine unica e innovative per poi stamparla su prodotti fisici come le magliette, i quadri o altre decorazioni. Ma non solo l'intelligenza artificiale è in grado di generare anche altri tipi di contenuti visivi digitali, come annunci digitali per siti Web, loghi aziendali e materiali di marketing. Strumenti come AdCreative.ai che consente di realizzare spot pubblicitari e contenuti social con l'intelligenza artificiale da vendere alle aziende.

Tuttavia a seconda dello scopo finale può essere necessario avere delle competenze artistiche e di marketing, oltre a una buona conoscenza degli strumenti di AI e dei diritti d'autore. Infatti, è sempre necessario fare attenzione, diventare artisti con l'AI è una valida alternativa di guadagno, ma la possibilità di commettere errori è dietro l’angolo.

L'AI scrive per te

L'intelligenza artificiale può essere un grande alleato per la creazione di contenuti scritti in modo rapido ed efficace. Grazie a dei programmi che usano dei modelli di apprendimento automatico, l'AI è in grado di svolgere processi come la ricerca, la stesura e la revisione dei testi, che normalmente richiederebbero molto tempo e fatica. Questi programmi sono in grado di analizzare i dati e di produrre nuovi contenuti a partire da una descrizione o da un esempio fornito dall'utente. In questo modo, chiunque può generare facilmente contenuti scritti per vari scopi, come post, blog, testi di siti web, testi di vendita per aziende, post sponsorizzati sui social media e altro ancora.

Jasper.AI per guadagnare con l'AI

Tra le piattaforme per la scrittura dei testi, uno dei più avanzati è Jasper.ai, che è in grado di creare testi di vendita professionali, generare testi per e-mail, pagine di destinazione di marketing e annunci pubblicitari. Con l'intelligenza artificiale, è possibile ampliare la mente a qualsiasi tipo di aiuto, infatti; Jasper.ai è in grado di generare testi, sviluppare script per video o discorsi, e-book, cartelle di lavoro e altro ancora.

Tuttavia, bisogna fare attenzione, perché generare testi con l'intelligenza artificiale presenta anche dei rischi e dei limiti. L'IA può produrre contenuti di diversa natura, ma è necessario verificare la veridicità delle informazioni che si andranno a diffondere, soprattutto quando l'obiettivo è ottenere un guadagno. Inoltre, l'IA non può sostituire la creatività e il senso critico degli esseri umani, che sono indispensabili per produrre contenuti originali e di qualità.

Creare un prodotto o un servizio basato sull'IA

Un'altra strategia per guadagnare con l'IA è creare un prodotto o un servizio basato su questa intelligenza. Sicuramente, questa strategia richiede più competenze tecniche e imprenditoriali, ma può portare a maggiori profitti e soddisfazioni. Alcuni esempi di prodotti o servizi basati sull'IA sono:

Un'applicazione mobile che usa l'IA per offrire consigli personalizzati su viaggi, ristoranti, shopping o intrattenimento;

Un software che usa l'IA per analizzare i dati dei clienti e fornire soluzioni ottimali per il marketing, le vendite o il customer service;

Un dispositivo che usa l'IA per monitorare la salute o il benessere degli utenti e fornire feedback o suggerimenti;

Un gioco o un contenuto interattivo che usa l'IA per creare scenari dinamici e coinvolgenti.

Per creare un prodotto o un servizio basato sull'AI, è possibile usare una piattaforma di sviluppo online come ChatGPT, anche se si parla di una strategia molto più lunga e complessa.

Creare video per YouTube

Youtube è una piattaforma che offre diverse opportunità di guadagno, a seconda del genere e del pubblico, e per creare video interessanti e attrattivi, vieni in soccorso l'AI come alleato perfetto. Infatti, proprio YouTube sta implementando delle funzioni intelligenti per i creator. L'AI è il mezzo per provare a creare video per YouTube partendo da una descrizione o da un esempio, in modo da poter promuovere o vendere un prodotto o un servizio. Le idee possono essere infinite, è possibile sfruttare l'AI per creare corsi online, e magari proprio per spiegare come utilizzare l'intelligenza artificiale per svolgere compiti specifici, come analizzare dati, creare contenuti, sviluppare applicazioni e altro.

Inoltre, si possono usare diverse piattaforme AI per trovare tutti i suggerimenti migliori per la generazione dei video. Come ChatGPT così da ottenere velocemente idee e script video o anche uno strumento di sintesi vocale per creare una voce fuori campo per il video. I video possono generare entrate passive ricorrenti dalle entrate pubblicitarie o dai link di affiliazione incorporati nel video. Guadagnare con YouTube usando l'AI è una strategia innovativa e creativa, ma anche in questo caso è necessaria una buona conoscenza degli strumenti di AI e delle norme di YouTube.

Genera contenuti audio AI

L'intelligenza artificiale può aiutare a creare molti tipi di contenuti, anche quelli audio, tramite funzioni di sintesi vocale permettendo di offrire dei servizi nuovi e molto richiesti. Le funzioni delle piattaforme audio AI permettono di trasformare il testo in voce, usando diverse lingue, accenti e toni. Per fare qualche esempio è possibile usare l'intelligenza artificiale per scrivere uno script per un audiolibro e poi usare uno strumento di sintesi vocale per generare l'audio per il libro. Oppure usare le piattaforme intelligenti per tradurre video o contenuti scritti in una lingua diversa, convertire il contenuto scritto in un formato audio o creare audio per i non vedenti.

Guadagni con l’AI: rischi e limiti

Guadagnare con l'intelligenza artificiale non è però così semplice, infatti; non è tutto ora ciò che luccica, poiché chiunque è in grado di accedere e utilizzare le piattaforme basare sull’intelligenza artificiale per creare contenuti, per questo è importante differenziarsi dalla concorrenza e offrire qualcosa di unico. L'intelligenza artificiale da una parte può essere un mezzo potente per esprimere la propria creatività e scoprire nuove fonti di guadagno e lavoro. Ma dall'altra parte non deve essere intesa come una scorciatoia per ottenere guadagni facili senza la giusta preparazione. Inoltre, è sempre necessario verificare i contenuti generati dall'intelligenza artificiale, per evitare la divulgazione di contenuti falsi o copiati.