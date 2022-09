Come gestire finanze e fatturazione elettronica con una sola app

La fatturazione elettronica è una novità che potrebbe creare non pochi problemi agli imprenditori senza dimestichezza con la tecnologia.

In questo senso, esistono diverse piattaforme che offrono servizi, più o meno validi, per affrontare questa sfida nel miglior modo possibile.

Abbinare a questa funzionalità un conto online e un'app che permette di tenere sotto controllo le proprie finanze, apre però a nuovi e inediti scenari.

Stiamo parlando di Finom, un nuovo conto corrente online pensato per gli imprenditori che, oltre a consentire una gestione facilitata delle finanze, presenta un sistema di fatturazione elettrica integrata.

Queste funzioni rendono molto comoda tale piattaforma, anche se sono anche tanti altri i vantaggi legati al suo utilizzo.

Il conto è con IBAN italiano e viene aperto dopo appena 48 ore dalla sottoscrizione. La carta di debito abbinata, invece, permette di ottenere cashback sulle spese fino al 3%.

Con Finom fatturazione elettronica integrata e tanti altri vantaggi

Finom offre un sistema che favorisce i pagamenti dei clienti, attraverso link di pagamenti da condividere con gli stessi. L'integrazione con PayPal e i promemoria automatici per le fatture insolute, sono altri vantaggi in tal senso.

Come già affermato, il servizio offre anche carte di debito VISA gratuite fisiche o virtuali, senza alcun tipo di costo aggiuntivo. Queste hanno un limite di prelievo bancomat di 10.000 euro e sono ricaricabili e bloccabili attraverso pochi e semplici tocchi sul display dello smartphone.

Il sistema di archiviazione documenti di Finom è studiato di proposito per eliminare la carta: scontrini, fatture e quant'altro viene conservato, in forma digitale, attraverso l'applicazione su mobile.

Infine va considerato anche come questa piattaforma offre l'opportunità di gestire la dichiarazione dei redditi in autonomia. Ciò permette di tagliare le spese per quanto riguarda il commercialista.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.