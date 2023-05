Come funziona Watchtower di 1Password

1Password è uno tra i software di gestione credenziali più diffusi. Offre diverse funzionalità, come un portafoglio digitale, crittografia avanzata e una modalità viaggio. Include anche Watchtower, con cui è possibile ricevere avvisi di sicurezza, nel caso un sito web o una password da voi utilizzata sia vulnerabile.

Ciò consente di intervenire tempestivamente per prevenire possibili accessi non autorizzati. Ecco come funziona nel dettaglio.

1Password: come funzionano gli avvisi violazione di Watchtower

Watchtower è una delle principali funzionalità offerte da 1Password. Permette di tenere tutto sotto controllo tramite una pratica dashboard dove verranno riepilogate automaticamente eventuali violazioni, insieme ad altre vulnerabilità. Un avviso comparirà non appena un sito web verrà compromesso o nel caso una delle vostre password sia troppo debole.

È direttamente integrato con "Have I Been Pwnd", un servizio che permette di effettuare un controllo sulle proprie credenziali, verificando che non siano state violate o che non ci sia alcun rischio per i vostri dati. Oltre alle password deboli, verranno segnalate quelle utilizzate anche su altri account, nonché i siti web in cui è possibile attivare metodi di accesso più sicuri, come l'autenticazione a due fattori.

Per prevenire il riutilizzo delle password, Watchtower fornisce uno strumento per la generazione di password univoche complesse per ogni account. 1Password le crea, le compila e le salva in automatico per voi, mantenendo le vostre informazioni al sicuro.

Oltre a ciò, il servizio vi fornisce un piccolo cloud da 1GB, dove conservare i vostri documenti. Si possono anche condividere in tutta sicurezza credenziali, carte di credito, note e altro ancora con altri utenti fidati. L'applicazione è disponibile per tutti gli ecosistemi più diffusi, come Windows, MacOS, Android, iOS, Linux, e come estensione per Chrome, Edge, Firefox e Safari. Un solo account permette di utilizzare 1Password su un numero illimitato di dispositivi, che si tratti di computer, smartphone o tablet da lavoro o di casa.

Potrete scegliere il piano individuale, a soli 2,65€ + IVA al mese, o quello familiare, a 4,75€ + IVA al mese, che vi anche da la possibilità di gestire tutti gli account di casa. Entrambi i piani offrono un periodo di prova di 14 giorni.

