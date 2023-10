Come evitare i furti d'identità? Grazie a Incogni (-50% di sconto)

La protezione della tua identità e della tua privacy è una priorità assoluta. Con l'aumento esponenziale delle informazioni personali disponibili online, è fondamentale garantire che i tuoi dati sensibili non finiscano nelle mani sbagliate. Ed è qui che entra in gioco Incogni, il tuo alleato nella lotta per mantenere al sicuro le tue informazioni personali. E ora, per un periodo limitato, puoi beneficiare di un incredibile sconto del 50% sull'abbonamento annuale.

I vantaggi esclusivi di Incogni

I broker di dati creano profili "ombra" contenenti una quantità spaventosa di dettagli personali su di te. Queste informazioni sono poi utilizzate chiunque, dai truffatori ai perfetti sconosciuti che possono sfruttarle per operazioni criminali, come invasione della privacy e furti d'identità. Incogni è una piattaforma dedicata a proteggere la tua identità online. Ma cosa significa esattamente? Ecco cosa può fare per te:

Limita l'accesso pubblico alle tue informazioni

Riduce il rischio di furto d'identità

Impedisce la vendita dei tuoi dati

Il funzionamento di Incogni è davvero semplice. Inizia creando un account e indicando quali dati personali desideri rimuovere, dopodiché la piattaforma si occuperà di contattare i data broker a tuo nome, richiedendo la rimozione delle tue informazioni sensibili dai database. Verrai aggiornato man mano sui progressi compiuti.

L'abbonamento annuale a Incogni è ora disponibile a soli 6,49 dollari al mese, con uno sconto pari al 50%. Inoltre, la piattaforma offre una garanzia di rimborso entro 30 giorni, e hai la flessibilità di cancellare l'abbonamento in qualsiasi momento. Le transazioni sono criptografate e sicure, e il servizio è disponibile per residenti negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nell'Unione Europea, in Svizzera e in Canada.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.