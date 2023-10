Per aumentare lo spazio utilizzabile sul disco rigido del PC, può essere utile estendere una partizione, cioè una porzione del disco assegnata a un sistema operativo o a dei dati. Questo processo può essere necessario in caso di riempimento della partizione primaria di sistema, di solito nominata C, che contiene i file essenziali per il funzionamento di Windows, o in caso di bisogno di creare una partizione più grande per archiviare i dati personali. Tuttavia, estendere una partizione su Windows non è sempre semplice e a volte è possibile incontrare dei problemi, come l'opzione "Estendi volume" grigia o non disponibile. Ecco come estendere un volume su Windows senza cancellare i dati personali, usando sia gli strumenti integrati di Windows che alcuni software di terze parti.

Requisiti per estendere un volume su Windows

Prima di procedere con l'estensione di un volume su Windows, è necessario rispettare alcuni, altrimenti l'operazione potrebbe non essere possibile o potrebbe comportare la perdita dei dati. I requisiti sono i seguenti:

Il disco deve essere di tipo base e non dinamico, per verificare il tipo di disco è necessario procedere su Gestione disco (clicca con il tasto destro sul pulsante Start e scegli Gestione disco) e controllare la colonna Tipo nella parte inferiore della finestra.

La partizione da estendere deve essere formattata con il file system NTFS o RAW, per verificare il file system è necessario procedere il Esplora file, cliccando con il tasto destro sulla partizione e scegliendo Proprietà. Nella scheda Generale troverai il file system nella sezione Tipo di file.

Disponibilità di spazio non allocato contiguo alla partizione da estendere, cioè uno spazio libero sul disco che non appartiene a nessuna partizione. Per verificare la presenza e la posizione dello spazio non allocato andare su Gestione disco e controllando la barra grafica nella parte superiore della finestra.

Nel caso in cui il disco e la partizione soddisfano questi requisiti, è possibile procedere con l'estensione del volume. In caso contrario, è necessario prima modificare il tipo di disco, il file system o la configurazione delle partizioni, tutte queste operazioni potrebbero richiedere la formattazione del disco o la cancellazione dei dati.

Come creare spazio non allocato sul PC

Per creare spazio non allocato sul PC, è necessario ridurre un volume esistente, cioè una partizione del disco rigido. Lo spazio non allocato è uno spazio libero che non appartiene a nessuna partizione e che può essere usato per creare nuove partizioni o estendere quelle esistenti. Per ridurre un volume in Windows 10, si possono seguire questi passaggi:

Aprire Gestione disco cliccando con il tasto destro sul pulsante Start;

Scegliere Gestione disco dal menu;

Selezionare con il pulsante destro del mouse il volume da ridurre;

Scegliere "Riduci volume".

A questo punto si aprirà una finestra che mostra lo spazio disponibile per la riduzione. Per procedere è necessario digitare la quantità di spazio da sottrarre al volume, espressa in megabyte (MB). È importante non ridurre troppo il volume, altrimenti si potrebbero perdere dati o compromettere il funzionamento del sistema. Infine, basterò selezionare "Riduci" per confermare l'operazione. Dopo aver ridotto il volume, si vedrà uno spazio non allocato accanto al volume ridotto. Questo spazio può essere usato per creare una nuova partizione o per estendere un'altra partizione adiacente.

Come estendere un volume con Gestione disco

Il modo più semplice per estendere un volume su Windows è usare lo strumento Gestione disco integrato nel sistema operativo. Ricordando che il procedimento può essere eseguito soltanto dall’amministratore del PC in caso contrario, non verranno visualizzate le opzioni nella gestione disco. Lo strumento permette di gestire le partizioni del disco in modo grafico e intuitivo. In pratica per usare Gestione disco per estendere un volume, è necessario procedere seguendo questi passaggi:

Aprire Gestione disco cliccando con il tasto destro sul pulsante Start;

Scegliere Gestione disco dal menu;

Selezionare la partizione da estendere e lo spazio non allocato contiguo a essa.

Selezionare con il tasto destro sulla partizione;

Procedere con Estendi volume;

Selezionare Avanti;

Scegliere il disco e lo spazio da aggiungere alla partizione;

Procedere su Avanti.

Procedere su Avanti. Terminare su Fine per confermare l'operazione.

In alternativa è possibile procedere premendo Win + R per aprire Windows Esegui e inserire "compmgmt.msc" nella casella di testo e terminare su ok per aprire Gestione computer.

Dopo questi passaggi la partizione sarà estesa e avrà più spazio disponibile. Tuttavia, se lo spazio non allocato è sulla sinistra della partizione o se la partizione è formattata con un file system diverso da NTFS o RAW, l'opzione "Estendi volume" sarà grigia o non disponibile. In questo caso, è necessario procedere con un software di terze parti per estendere il volume.

Come estendere un volume con IM-Magic Partition Resizer

Nel caso in cui lo strumento Gestione disco di Windows non permette di estendere il volume, è possibile usare un software di terze parti che offre più funzionalità e flessibilità. Uno dei software in questo campo è IM-Magic Partition Resizer Free, un programma gratuito e facile da usare che permette di gestire le partizioni del disco in modo sicuro ed efficace.

Con IM-Magic Partition Resizer Free è possibile estendere un volume anche se lo spazio non allocato è sulla sinistra della partizione o se la partizione è formattata con un file system diverso da NTFS o RAW. Per usare IM-Magic Partition Resizer per estendere un volume, seguire questi passaggi:

Scaricare IM-Magic Partition Resizer Free dal sito ufficiale;

Installare sul computer;

Avviare il programma;

Selezionare il volume da ridurre;

Scegliere "Ridimensiona/Sposta partizione";

Selezionare "Dimensioni volume";

Regolare lo spazio o inserire il valore esatto in megabyte;

Cliccare su "OK" per confermare.

Procedere su Applica;

Confermare per avviare l'operazione.

A questo punto, la partizione sarà estesa con più spazio disponibile. Attenzione, è importante tenere in considerazione che durante l'operazione il computer potrebbe riavviarsi più volte, quindi salvare tutti i lavori prima di procedere.