Prevenire è sempre meglio che curare. Allo stesso modo, effettuare un backup del proprio sito web potrebbe essere l'unico modo per ripristinarlo in caso di malfunzionamenti o problemi di qualsiasi natura. Il requisito principale per salvare una copia di tutti i dati è avere un posto dove conservarli: un'ottima soluzione la propone pCloud, nota piattaforma di cloud storage, che ha sviluppato un apposito plugin studiato appositamente per i suoi utenti che permette di effettuare un backup completo e automatico in pochi clic.

Come effettuare un backup di WordPress (pCloud)

Questa guida è rivolta a tutti quei siti web o blog che si appoggiano a WordPress per funzionare. Il procedimento è semplice e veloce, anche per coloro che non sono del settore. Per prima cosa è necessario scaricare il plugin ufficiale chiamato “pCloud WB Backup” e installarlo su WordPress. Dopodiché dovrai accedere oppure creare un nuovo account in pCloud.

Di base il servizio è gratuito, ma avrai a disposizione solamente pochi GB per salvare i tuoi contenuti. Se hai bisogno di più spazio, allora puoi acquistare una delle soluzioni a vita proposte dal provider a questo link. Il piano più economico è quello da 500 GB di spazio ed è disponibile al prezzo promozionale di 175 euro. Più costosi il piano da 2 TB, a 350 euro. In entrambi i casi, il pagamento è da intendersi una tantum.

Una volta collegato il tuo account pCloud a WordPress, tutto ciò che dovrai fare è impostare un intervallo di tempo in cui desideri che il plugin effettui il backup. Se, ad esempio, vorresti un salvataggio giornaliero, ti basterà selezionare “1 giorno” dal menu a tendina presente nell'interfaccia. Tutto pronto: premi il pulsante “Backup” per iniziare il processo. Ora pCloud farà un backup automatico a cadenza regolare e tu non dovrai più preoccuparti di perdere i dati del tuo sito web. In caso di problemi o malfunzionamenti, potrai ripristinare ogni dato in pochi clic.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

