Come difendere la privacy online: eliminare i propri dati è possibile

Ci sono vari metodi per difendere la propria privacy online. In molti casi, infatti, il controllo dei propri dati in rete è molto limitato. Più o meno consapevolmente, gli utenti cedono la gestione delle proprie informazioni e i dati finiscono per circolare, senza controllo, tra un sito e un altro, spesso con l'obiettivo di profilare l'utente a fini pubblicitari. Non sono rari, però, i furti di identità.

Per difendere la propria privacy è importante riuscire ad eliminare i propri dati da Internet. Riuscire in quest'obiettivo richiede tanta dedizione, per individuare e far rimuovere i propri dati sparsi per il web. Ricorrendo ad Incogni, però, è possibile velocizzare l'intera procedura e riuscire a rimuovere tutti i propri dati presenti online.

Incogni è un tool che automatizza la procedura per richiedere la rimozione dei dati ai "data broker", le aziende che gestiscono il flusso di dati degli utenti su Internet. Il servizio presenta una struttura in abbonamento, con possibilità di scegliere la versione annuale per ottenere uno sconto del 50% sulla spesa complessiva. Tutti i dettagli sono disponibili direttamente tramite il sito ufficiale di Incogni.

Eliminare i dati per difendere la privacy online: come funziona Incogni

Scegliere Incogni consente di ottenere un valido alleato per la difesa della propria privacy online. Il servizio funziona in modo molto semplice:

una volta attivato l'account, l'utente autorizza Incogni ad operare per suo conto , contattando direttamente i data broker per ottenere l'eliminazione dei dati presenti online

, contattando direttamente i data broker per ottenere l'eliminazione dei dati presenti online Incogni inizia a inviare le richieste di rimozione dei dati , gestendo una pratica singola per ogni data broker

, gestendo una pratica singola per ogni data broker su base settimanale, Incogni invia dei report all'utente che, tramite l'area privata del sito ufficiale, può verificare l'andamento delle richieste

Per iniziare ad usare Incogni è possibile attivare l'abbonamento mensile dal costo di 12,99 euro. Per massimizzare il risparmio, però, c'è l'abbonamento annuale che garantisce uno sconto del 50%, riducendo la spesa a 6,49 euro al mese (77,88 euro per un anno). Il servizio prevede anche una garanzia di rimborso a 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.