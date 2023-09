Come creare i fumetti con l'intelligenza artificiale

Chi ha la passione per i fumetti, ma non sa disegnare, può affidarsi all’intelligenza artificiale per realizzare le proprie storie.

Grazie a Hugging Factory, è possibile accedere a un servizio chiamato AI Comic Factory, che disegna pagine di fumetti in base alle descrizioni fornite. Basta descrivere lo scenario desiderato, scegliere uno stile grafico e un layout per i pannelli. Si può anche decidere di inserire delle didascalie per i dialoghi o le narrazioni. L’intelligenza artificiale si occuperà di creare i pannelli necessari a comporre una pagina completa. Si può quindi procedere a creare altre pagine e salvare o persino stampare il risultato!

Come usare l'intelligenza artificiale per disegnare fumetti

AI Comic Factory permette di creare fumetti personalizzati usando l’intelligenza artificiale. Si possono descrivere le scene, scegliere lo stile e il layout dei pannelli e aggiungere le didascalie.

1. Inserire una descrizione della scena e della storia

Il primo passo è accedere al servizio AI Comic Factory e digitare una descrizione della scena e della storia che si vuole creare. I personaggi possono essere persone reali, animali, creature fantastiche, supereroi o alieni. Poi, si può inventare uno scenario per descrivere le loro azioni, come combattere, mangiare o ballare. Si può anche descrivere il luogo in cui si svolge la scena, ad esempio in un ristorante, in cima a un edificio o addirittura nello spazio.

La descrizione dipende dal numero di pagine del fumetto. Se si vuole generare una sola pagina, bisogna includere tutti gli elementi nella descrizione. Se si vuole creare un fumetto a più pagine, si può descrivere la scena di apertura per la prima pagina e poi creare le pagine successive.

2. Scegliere lo stile

Il secondo step è scegliere lo stile. A sinistra, basta fare clic sul menu a discesa, che utilizza lo stile american (modern) come stile predefinito. È possibile cambiare lo stile in Giapponese, Klimt, 3D, Medievale, Egiziano, ecc. Ogni stile offre un aspetto e un'estetica unici, quindi si consiglia di fare delle prove per vedere quale funzionerà meglio per la propria storia.

3. Scegliere il layout

Una volta scritta la descrizione della scena o della storia e scelto lo stile, è il momento di selezionare un'impaginazione, quindi fare clic sul menu a discesa per il Layout. Il sito offre quattro layout unici, ciascuno con un numero diverso di pannelli di varie dimensioni. Anche in questo caso, è sempre meglio sperimentare con ogni layout per vedere quale funziona meglio. Se si creano più pagine, è opportuno variare il layout da una pagina all'altra.

4. Aggiungere le didascalie

Si può scegliere di aggiungere didascalie che appaiono nella parte superiore di ogni pannello. Le didascalie servono a descrivere o definire la scena che si sta svolgendo e possono contribuire alla fluidità e alla leggibilità di ogni pannello.

Per impostazione predefinita, l'IA può anche aggiungere dei dialoghi in alcuni pannelli, anche se l'utente non ha alcun controllo su questo aspetto. I dialoghi sono costituiti da testo incomprensibile, quindi sono più che altro un elemento visivo per far sembrare le pagine un vero e proprio fumetto.

5. Generare la pagina

Quando si è pronti, fare clic sul pulsante "Go" in alto a destra. Potrebbe essere necessario attendere uno o due minuti prima che vengano visualizzati tutti i pannelli. Alla fine si vedrà l'intera pagina con tutti i pannelli nel layout scelto. Usare il cursore a destra per ingrandire o rimpicciolire la pagina.

6. Cambiare la pagina

Se la pagina e il layout sono soddisfacenti, si è già a buon punto. In caso contrario, è possibile modificare qualsiasi elemento, come lo stile o il layout. Se necessario, fare clic sul pulsante "Go" dopo aver apportato le modifiche per rigenerare la pagina.

7. Stampare la pagina

Fare clic sul pulsante "Print" in basso per visualizzare un'anteprima della pagina stampata. Impostare eventuali opzioni specifiche per la stampante, come la stampa fronte/retro. Quindi, stampare la pagina.

8. Salva la pagina

Fare clic sul pulsante Salva per salvare la pagina come file JPG. Se si desidera modificare il file, è possibile aprirlo in qualsiasi software di modifica delle immagini.

Qui si può anche sostituire il testo incomprensibile in un balloon di dialogo con un testo reale, se si desidera che i personaggi parlino nel contesto della storia.

9. Continuare con il fumetto

Se si ha intenzione di creare un fumetto a più pagine, continuare con la seconda pagina. Creare la descrizione usando gli stessi personaggi, ma modificando lo scenario per far progredire la storia. È possibile cambiare anche il layout.

10. Creare il fumetto

Una volta finito, è possibile stampare tutte le pagine e metterle insieme per creare il fumetto stampato.

Per creare una versione digitale, invece, bisogna salvare ogni pagina come file JPG, e poi convertire ogni JPG in un file PDF. Esistono diversi programmi online che lo consentono, come iLovePDF. In alternativa, fare clic sul pulsante "Stampa" nella pagina di AI Comic Factory, scegliere la destinazione e selezionare l'opzione Salva in PDF. È quindi possibile utilizzare un altro strumento gratuito per unire ogni singolo PDF in un unico file di grandi dimensioni.