Come creare e fornire una personalità a ChatGPT

ChatGPT è il potente strumento di intelligenza artificiale che permette di generare testi coerenti e creativi su qualsiasi argomento. Ma è possibile sfruttare ancor di più le sue capacità e rendere ChatGPT ancora più produttivo e personalizzato. Nello specifico è possibile creare un personaggio e comunicare con un chatbot speciale. Nel dettaglio è possibile impostare il contesto, la personalità e la voce dei personaggi. Ebbene sì, ChatGPT può trasformarsi in un personaggio e rispondere a secondo della personalità. Ecco come trasformare ChatGPT in un personaggio.

Il chatbot si trasforma in un personaggio: i requisiti

Creare un personaggio su ChatGPT è una funzionalità molto allettante ma è importante armarsi di pazienza e inserire molte informazioni per riuscire a creare un valido personaggio su ChatGPT. Inserendo i dati necessari è possibile chiedere al chatbot di interpretare un determinato personaggio così che potrà rispondere alle domande inserite in modo unico. Per procedere è necessario fornire diverse informazioni per permettere all’intelligenza artificiale di interpretare il personaggio, tra queste informazioni troviamo: l'identità del personaggio, lo stile del dialogo, la storia e anche le emozioni.

Lo scopo del personaggio di ChatGPT

Iniziando dalle basi per creare il proprio personaggio è necessario identificare lo scopo finale che si desidera ottenere al termine dell’interpretazione. Per essere più chiari è essenziale capire che tipo di risposte si vogliono ottenere, con quale tono, con quale personalità e scopo. In sostanza è necessario identificare le caratteristiche del personaggio e capire cosa l’AI deve interpretare. Solo in questo modo è possibile essere chiari e dare informazioni inerenti allo scopo finale. Ad esempio se si desidera che il personaggio sia un personaggio storico, un mentore, un divulgatore oppure tutt'altro. Dopo aver deciso cosa si intente creare è necessario comunicare al chatbot le proprie intenzioni. Per iniziare basterà inserire su ChatGPT il primo prompt con le informazioni base. Quindi iniziare a dichiarare lo scopo del personaggio, ad esempio il comando da inserire su ChatGPT potrebbe essere: “Crea una persona il cui scopo è guidarmi nelle scelte di vita, interpreta questa persona in base alle informazioni che fornirò di seguito".

ChatGPT: creare la sua identità

La creazione del personaggio necessità dettagli e chiarezza e inserire soltanto lo scopo non è sufficiente per rendere l’interpretazione ottimale. Infatti, vanno aggiunti molti più elementi utili all’intelligenza artificiale. Tra questi l’identità della persona che dovrà interpretare, anche se parliamo di intelligenza artificiale, è necessario istruirla a seconda dell’esigenza e dello scopo che si ha in mente. Per arricchire i dettagli è possibile assegnare un nome, per indirizzare ChatGPT, ma anche il ruolo e la professione della persona immaginaria. Ad esempio, potrebbe essere un insegnante, un capo oppure un assistente personale. Più dettagli verranno inseriti maggiore sarà la probabilità che il chatbot risponda nel modo corretto e interpreti il personaggio che si vuole ottenere.

Il carattere del chatbot

Lo scopo e il nome sono soltanto l’inizio, come per una persona reale quello che fa la differenza è il comportamento e l’atteggiamento. Infatti, anche per la creazione del personaggio su ChatGPT è necessario inserire il tipo di “carattere” e il comportamento. Ad esempio, il personaggio dell'utente può essere timido, educato, spiritoso, divertente, serio o altro. Ma non solo, è importante non limitare gli orizzonti del personaggio, inserire anche i valori, gli obiettivi, le aspirazioni o gli ideali, aiutare a rendere completo il personaggio. Ovviamente, tutte le informazioni devono essere in linea allo scopo finale che si desidera ottenere, per questo è importante capire ciò che si vuole creare prima di aggiungere elementi poco utili allo scopo finale. Tutte le informazioni inserite servono per arrivare ad avere una conversazione personalizzata con ChatGPT che si baserà sul personaggio creato.

ChatGPT si emoziona

Far interpretare un personaggio a ChatGPT è una funzione divertente ma anche complessa, in quanto è necessario creare una vera persona da zero, tra le altre informazioni è utile aggiungere anche le emozioni. È infatti necessario indicare lo stato emotivo del chatbot e si vuole anche quello dell'utente, così da porgli dei dettagli utile alla conversazione finale. La scelta migliore è quella di chiedere all'intelligenza artificiale di alternare determinate emozioni per la persona a seconda dell'argomento in discussione, in questo modo si rende ancora più reale la conversazione tra utente e personaggio.

Lo stile della comunicazione

Alla base dell’intelligenza artificiale si trova la comunicazione, ovviamente anche in questo caso è fondamentale specificare come il personaggio che interpreterà il chatbot deve comunicare. Basterà inserire il tipo di comunicazione preferita, infatti è possibile aggiungere qualsiasi dettaglio, come un tipo di slung, o incorporare esclamazione e molto altro. Ovviamente ogni utente può inserire gli elementi che preferisce secondo della fantasia o delle esigenze finali. Inoltre, per terminare la creazione della persona immaginaria inserire il contesto. Nello specifico fornire il tipo di ambiente che può essere il luogo fisico oppure una situazione specifica.

Il test finale

Dopo aver fornito tutte le informazioni si può terminare il lavoro con il test di ChatGPT. Per farlo è necessario comunicare a ChatGPT di interpretare il personaggio creato. Nel caso in cui le risposte generate non soddisfino a pieno le richieste, è possibile inserire ulteriori indicazioni su come comportarsi e rispondere. Andando avanti con il test è infatti possibile migliorare e aggiungere elementi sino a quando non si ottiene il risultato perfetto. Creare un personaggio ChatGPT è un modo per generare una conversazione specifica e con uno scopo, ma anche per rendere l’intelligenza artificiale sempre più entusiasmante. Creare un personaggio può sembrare lungo ma non è poi così complesso, in fondo basta comunicare all chatbot lo scopo e l'identità della persona e arricchire il tutto con le informazioni più dettagliate come lo stile della conversazione, un comportamento, caratteristiche, emozioni e relazioni.