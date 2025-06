Come adeguarsi alla Direttiva NIS2 con una VPN business-ready come NordLayer

La nuova Direttiva NIS2 dell’Unione Europea segna un punto di svolta per la sicurezza informatica delle piccole e medie imprese (PMI). L’obiettivo è rafforzare la resilienza digitale in settori critici, imponendo standard più elevati per la protezione dei dati e delle infrastrutture IT. In questo contesto, strumenti come NordLayer Business VPN diventano fondamentali per garantire compliance e sicurezza operativa.

Cos’è la Direttiva NIS2

La NIS2 (Network and Information Security Directive 2), adottata il 16 dicembre 2022 ed entrata in vigore il 16 gennaio 2023, è l’evoluzione della Direttiva NIS del 2016. Con applicazione effettiva dal 18 ottobre 2024, questa normativa impone ad aziende e pubbliche amministrazioni – incluse le PMI che operano in settori strategici (energia, trasporti, sanità, infrastrutture digitali, acqua, servizi postali e altri) – di attuare misure tecniche e organizzative per gestire i rischi informatici e notificare gli incidenti significativi alle autorità competenti.

Come proteggere la tua PMI: l’importanza di una VPN aziendale

Per essere conformi a NIS2, le imprese devono:

Monitorare e controllare l’accesso alle proprie reti

Proteggere le comunicazioni interne ed esterne

Garantire la continuità operativa anche in caso di attacchi

Documentare gli accessi e gli incidenti

Una VPN aziendale come NordLayer offre una soluzione concreta a tutte queste esigenze. Con una dashboard centralizzata e l’integrazione con provider come Azure, AWS, Google Workspace e Okta, permette di gestire i permessi, i dispositivi e i gateway da un unico pannello. In pratica: chi è dentro può accedere, chi è fuori no.

Perché scegliere NordLayer: vantaggi chiave per PMI

Conformità totale : certificazioni SOC 2, ISO 27001, GDPR, HIPAA e PCI-DSS

: certificazioni SOC 2, ISO 27001, GDPR, HIPAA e PCI-DSS Deployment rapidissimo : si configura in 10 minuti, anche senza team IT dedicati

: si configura in 10 minuti, anche senza team IT dedicati Risparmio garantito : fino al 65% di costi in meno rispetto a soluzioni hardware tradizionali

: fino al 65% di costi in meno rispetto a soluzioni hardware tradizionali Velocità e stabilità : server dedicati con prestazioni fino a 1 Gbps

: server dedicati con prestazioni fino a 1 Gbps Accesso globale sicuro: oltre 30 sedi server nel mondo, per supportare il lavoro ibrido

Grazie al protocollo NordLynx, NordLayer garantisce connessioni rapide e sicure, fondamentali per operazioni fluide e prive di interruzioni.

Piani flessibili e supporto garantito

A partire da 8€/mese per utente, NordLayer offre piani scalabili in base alle dimensioni e necessità del team, con una garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni. Per conoscere l'offerta completa di NordLayer Business VPN clicca qui.