Combo Tastiera e Mouse Wireless ad un prezzo BOMBA su Amazon

La combo tastiera e mouse wirelessdi iClever combina prestazioni e design, grazie alla copertura metallica nella parte posteriore. Puoi trovarla in offerta su Amazon a soli 29,74€ invece di 34,99€.

I tuoi dispositivi sono dotati di un eccezionale effetto antiscivolo, sia i tasti che il mouse sono ricoperti in ABS nella parte inferiore. La tastiera wireless iClever è strutturata a forbice, ciò significa che elimina il fastidioso rumore dei pulsanti durante la digitazione. Inoltre, i tasti quadrati lisci e ben distanziati rendono la digitazione più semplice e offrono un'esperienza più soddisfacente.

lI chip all'interno tende a rilevare automaticamente le azioni da intraprendere: se non vengono eseguite operazioni per più di dieci minuti, la tastiera e il mouse wireless andranno in modalità sleep per risparmiare batteria. Quando sta per esaurirsi, la spia in alto a destra invierà un avviso rosso. Sono previste 90 ore autonomia con una carica di 2 ore.

Per quanto riguarda il mouse invece, puoi scegliere tra 3 tipi di sensibilità grazie ai DPI regolabili (1000-1200-1600). Entrambi i dispositivi si affidano alla connessione a 2,4 GHz, che consente di sperimentare la massima stabilità wireless e trasmette i dati. Funziona molto bene sia su desktop che su laptop.

Puoi acquistare questo prodotto in promo apprifittando dello sconto del 15%, e se sei cliente Prime puoi richiedere la spedizione in 1 giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.