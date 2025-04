Collegati a oltre 3,200 server con Surfshark VPN, a 1,99€/mese

Una delle caratteristiche che rende Surfshark VPN uno dei servizi di rete virtuale privata migliori in circolazione è la sua vasta rete di server. Usando questo strumento potrai connetterti a più di 3200 server sparsi in 100 Paesi. Una scelta davvero notevole, che consente di collegarsi praticamente in tutto il mondo.

E questo è solo uno degli aspetti eccezionali di Surfshark VPN, che ora peraltro è in forte sconto. Puoi avere il piano Starter al costo di 1,99€ al mese per due anni grazie all'87% di sconto, più 4 mesi extra completamente gratuiti in più.

Con i server di Surfshark VPN hai il massimo della velocità e della privacy

Insieme alla sicurezza, privacy e velocità sono i capisaldi di un buon servizio VPN. Esattamente ciò che Surfshark propone, viste le caratteristiche tecniche dei suoi server. In primo luogo, tutte le unità - fisiche e virtuali - sono dotate di porte da 10 Gbps, il che significa che le velocità di connessioni sono elevate e la navigazione risulta fluida e priva di interruzioni.

Tutti i server di Surfshark VPN sono basati su sola RAM. Ovvero, eliminano in automatico tutti i dati nel momento in cui vengono riavviati. Questa impostazione consente di non archiviare mai dati, per una tutela maggiore della privacy dell'utente. Infine, vanno sottolineati i protocolli server di cui questo tool è dotato: WireGuard, IKEv2 e OpenVPN.

Al di là poi delle specifiche tecniche, bisogna ribadire l'importanza di una rete così vasta. Potersi connettere in così tanti Paesi permette di fare tante cose: accedere ai tuoi siti web preferiti mentre sei in viaggio senza scontrarsi con i blocchi geografici a causa di restrizioni nazionali, oppure guardare i contenuti streaming di un altro Paese senza muoverti da casa.

Insomma, Surfhark VPN è una soluzione davvero portentosa. Attivala adesso che è in sconto dell'87% al prezzo di soli 1,99€ al mese: per sfruttare la promozione vai sul sito ufficiale della piattaforma.

