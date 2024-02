Collega un dispositivo per renderlo SMART con la Presa TP-Link ad un PREZZO FOLLE

Avere a disposizione delle prese intelligenti è fondamentale ed è utilissimo per ampliare l'ecosistema smart all'interno della propria casa ed è per questo che oggi segnaliamo lo sconto dell'8% sulla presa smart TP-Lin, prezzo finale di 10,99€.

Prezzo shock per la presa smart TP-Link su Amazon

La presa smart Tapo P105 è la soluzione ideale per rendere la tua casa più intelligente e gestibile con facilità. Grazie al suo design compatto, questa mini presa smart si integra discretamente in qualsiasi ambiente, offrendo un controllo completo sui tuoi elettrodomestici.

Con il supporto Wi-Fi 2.4GHz, il Tapo P105 consente di gestire l'accensione e lo spegnimento dei tuoi dispositivi da qualsiasi luogo tramite l'app Tapo per dispositivi Android e iOS. Non è necessario alcun hub aggiuntivo, rendendo l'utilizzo ancora più semplice e immediato.

Grazie alla funzione di programmazione, puoi organizzare le tue giornate e creare routine personalizzate per i tuoi elettrodomestici in pochi semplici passaggi tramite l'app Tapo. Inoltre, con il timer, puoi impostare countdown predefiniti per ottimizzare azioni ricorrenti, come lo spegnimento della lampada nella stanza dei bambini.

Il Tapo P105 è anche compatibile con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant, consentendo un controllo vocale intuitivo e rapido dei tuoi dispositivi smart. Infine, la modalità assenza ti permette di simulare la tua presenza in casa accendendo e spegnendo apparecchi come TV, radio e lampade a orari casuali, garantendo sicurezza e tranquillità anche quando sei lontano.

Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto dell'8% sulla presa smart di casa TP-Link che viene dunque venduta al costo finale di 10,99€.

