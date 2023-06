Col portatile ASUS Chromebook Flip CX1 tutto è possibile, in OFFERTA BOMBA

Quanto senti dire che puoi fare "tutto", magari c'è qualche limite di mezzo, ma se ti dicessimo che con questo Chromebook Flip puoi fare DAVVERO tutto, compreso convertirlo in una posizione verticale sfruttando il touchscreen.

Oltre ad essere un prodotto incredibile con qualità e versatilità, da oggi su Amazon è disponibile in offerta l'ASUS Chromebook Flip CX1 a soli 299€, con uno sconto del 25% e un risparmio incredibile di ben 100€ sul prezzo iniziale!

Cambia il tuo punto di vista!

Si tratta di un Chromebook che dispone di un display da 14 pollici nel suo solido chassis. Si tratta di uno schermo touchscreen FHD con l'area di utilizzo massimizzata e una qualità delle immagini esagerata. Monta un processore Intel che offre prestazioni eccellenti per esperienze reattive con le tue app preferite.

ASUS Chromebook Flip CX1 è però ottimo soprattutto per la sua versatilità, potendo essere usato in più modi diversi, ma anche per la sua sostenibilità, che comprende anche materiali riciclati integrati, che lo rendono allo stesso tempo ottimo nell'utilizzo e per il rispetto dell'ambiente. Un'occasione a dir poco d'oro.

