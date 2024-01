Coffee Break al massimo della qualità con la Macchina per Caffè Nespresso IN OFFERTA su Amazon

La macchina per caffè Nespresso Inissia è la scelta perfetta per gli amanti del caffè che desiderano un espresso di alta qualità comodamente a casa. Dotata di una pompa ad alta pressione da 19 bar, questa macchina assicura un'estrazione ottimale del caffè per un risultato delizioso e ricco di aroma.

Con due lunghezze in tazza programmabili, Espresso e Lungo, puoi personalizzare la quantità di caffè secondo le tue preferenze. Il serbatoio dell'acqua removibile da 0,7 litri offre praticità durante il riempimento e la pulizia, mentre la funzione Eco Mode assicura uno spegnimento automatico dopo 9 minuti di inattività, contribuendo a risparmiare energia.

Nespresso è impegnata nella sostenibilità ambientale e sociale, soddisfacendo tutti gli standard verificati e facendo parte di un movimento globale che utilizza il business come forza positiva. Il marchio Nespresso è sinonimo di qualità e responsabilità.

La macchina per caffè Nespresso Original Line presenta un design elegante in nero base e dimensioni compatte di 23 cm di lunghezza, 12 cm di larghezza e 32 cm di altezza, adatta a qualsiasi cucina o spazio abitativo. Realizzata in plastica, pesa 2400 grammi e offre una potenza di 1260 watt a una tensione di 230 volt.

Su Amazon, oggi, è possibile risparmiare su quelle che saranno le tue prossime pause caffè: la macchina nespresso Inissia in collaborazione con De'Longhi viene scontata del 14% e venduta alla cifra finale d'acquisto di 84,90€. Non perdere questa occasione.