Codici fiscali e password? Zero rischi con NordPass

Nonostante alcune persone riescano a ricordare il proprio codice fiscale, per altre ciò risulta molto difficile.

Un dato del genere, utile in molti contesti e poterlo memorizzare in un luogo sicuro può venire molto comodo. Un discorso simile è applicabile anche al contesto password.

Queste devono essere robuste per evitare che qualche malintenzionato le individui ma, proprio per questo motivo, è pressoché impossibile memorizzarle, anche visto il potenziale numero di parole d'accesso da utilizzare quotidianamente.

In questo contesto possono venirci in aiuto servizi specifici, in grado di gestire al meglio questi dati tanto sensibili quanto difficili da ricordare.

I gestori di password sono ormai molto diffusi. Quale tra i tanti servizi è più adatto per tutelare parole d'accesso e codici fiscali?

Codici fiscali e password: come memorizzarle senza esporre i dati a rischi inutili

NordPass rappresenta un punto di riferimento per questo settore. Stiamo parlando di un gestore di password realizzato e gestito dagli stessi autori di NordVPN, una vera e propria garanzia nell'ambito delle Virtual Private Network.

NordPass è uno strumento duttile, capace di gestire i dati online più sensibili in totale sicurezza, senza rinunciare alla comodità.

Oltre alla possibilità di creare e gestire password robuste, queste possono essere condivise con colleghi e familiari in maniera semplificata. La possibilità di individuare immediatamente eventuali violazioni dei servizi a cui si accede abitualmente, rende NordPass una soluzione ancora più sicura.

Che si tratti di password, carte di credito, codici fiscali o note di qualunque tipo, la piattaforma offre un luogo unico e sicuro dal quale attingere in qualunque momento e da qualunque luogo.

Non solo: grazie all'attuale promozione, NordPass risulta un servizio anche alquanto conveniente.

Grazie alla promo di primavera, infatti, è possibile ottenere tutta la protezione di NordPass con sconti fino al 50% sui prezzi di listino.

L'occasione imperdibile, per un singolo utente, un nucleo familiare o una piccola-media azienda, per proteggere nel miglior modo possibile i dati più preziosi.

