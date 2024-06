Codice sconto HTMLX3 per ottenere 3 mesi gratis sui conti Qonto

Qonto è un fintech che, grazie al codice sconto HTMLX3, offre 3 mesi gratuiti su tutti i conti aziendali. Dalle microimprese alle startup più innovative, Qonto ha una soluzione per tutti, con un team di supporto che sembra lavorare a orario continuato.

Aprire un conto business è semplice. Inoltre, grazie all'IBAN italiano, puoi inviare e ricevere bonifici. Il supporto clienti di Qonto è sempre presente, come una rete Wi-Fi eccellente, per aiutarti in ogni momento della giornata. Compila con facilità F24, effettua pagamenti internazionali e usa le carte Mastercard fisiche o virtuali con tranquillità. Puoi persino personalizzare i limiti di spesa per i tuoi collaboratori e mostrare che hai tutto sotto controllo.

Approfitta del codice sconto HTMLX3: carte aziendali e altri vantaggi

Le carte aziendali Mastercard di Qonto sono flessibili e sicure. Con le carte virtuali, puoi fare shopping online senza preoccupazioni, mentre le carte X in metallo ti permettono di gestire spese fino a 200.000€ al mese senza battere ciglio. La soluzione perfetta per chi ha bisogno di un piccolo rinforzo nella gestione delle spese aziendali.

Poi c’è il vantaggio della fatturazione elettronica integrata. Non solo invii preventivi come un professionista di alto livello, ma gestisci le fatture direttamente dal tuo conto aziendale, riducendo così il rischio di mancati pagamenti.

Qonto centralizza tutto in un unico posto, assegna budget specifici e crea accessi in sola lettura per i tuoi consulenti. Particolare menzione meritano i 24 sotto-conti con IBAN dedicati, che consentono di gestire in modo efficace le finanze aziendali.

Hai ancora dei dubbi? Qonto ti regala i primi 10 pagamenti mensili alla Pubblica Amministrazione. Il più grande vantaggio, però, resta il codice sconto HTMLX3. Ricordati di inserirlo in fase di apertura.





Il codice sconto dà diritto a 2 mesi gratuiti sul piano mensile Essential o Smart o Basic oppure 58€ di sconto sul piano annuale, addebitato dopo 1 mese di prova gratuita. Il codice sconto non è cumulabile con altri codici sconto, è riservato esclusivamente a nuovi clienti e, per la sua attivazione, deve essere inserito in fase di registrazione online. Nel caso in cui il destinatario eserciti il proprio diritto di recesso, dopo aver utilizzato il codice sconto, quest’ultimo si intenderà definitivamente utilizzato. Ai clienti che utilizzano un codice sconto si applicano le Condizioni Generali di cui al Contratto Quadro Servizi Pagamento disponibile su qonto.com. Qonto si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e per qualsivoglia ragione, di sospendere, terminare o cambiare i termini della promozione in qualsiasi momento.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.