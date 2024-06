Codice sconto HTMLX3 con Qonto: 3 mesi sono gratis

Gestire le finanze aziendali è come giocare con i coltelli affilati: se sbagli, ti tagli! Fortunatamente, non siamo clown al circo ma imprenditori astuti e abbiamo Qonto dalla nostra parte. Grazie alla magia del codice sconto HTMLX3, puoi avere 3 mesi gratuiti di canone. Basta qualche clic per aprire il conto business con IBAN italiano e accedere a un eccellente servizio clienti disponibile 7 giorni su 7, più una miriade di strumenti utili.

Codice Sconto HTMLX3: approfittane

Qonto è il miglior amico di microimprese, startup, PMI, partite IVA e società in costituzione. Pensate a questo conto aziendale come al genio della lampada che esaudisce desideri di efficienza, centralizzando e ottimizzando la gestione delle spese. In questo modo, risparmiate tempo e potete concentrarvi sulle cose importanti.

Inoltre sono disponibili carte Mastercard sia fisiche che virtuali con ogni piano. Le prime hanno assicurazione professionale e personalizzazione. Le seconde, invece, sono perfette per non rischiare di smarrirle nella tasca sbagliata.

Inviare e ricevere bonifici con Qonto è facilissimo. I bonifici SEPA istantanei senza commissioni fino a 30.000€ e i bonifici internazionali sono solo un assaggio. Gestire i pagamenti dei fornitori con pochi clic? Semplice anche questo! Risparmiate tempo e si semplificate le operazioni finanziarie.

Parliamoci chiaro, nessuno ama i moduli F24. Ma con Qonto, inviare e pagare F24 è gratuito e super semplice. Anche i pagamenti PagoPA sono una passeggiata, con i primi 10 gratuiti ogni mese.

Qonto è anche un mago della contabilità, perché crea preventivi professionali, gestisce le fatture e semplifica tutto il processo contabile con strumenti avanzati. Infine sono disponibili fino a 24 sotto-conti con IBAN dedicato per gestire budget di reparti o progetti.

Aprire un conto Qonto è questione di pochi clic e include la prova gratuita di 30 giorni. Non perdete l'occasione di usare il codice sconto HTMLX3: 3 mesi di Qonto gratuiti sono un regalo per il vostro business. Date un'occhiata all'intera offerta di Qonto, non ve ne pentirete!





Il codice sconto dà diritto a 2 mesi gratuiti sul piano mensile Essential o Smart o Basic oppure 58€ di sconto sul piano annuale, addebitato dopo 1 mese di prova gratuita. Il codice sconto non è cumulabile con altri codici sconto, è riservato esclusivamente a nuovi clienti e, per la sua attivazione, deve essere inserito in fase di registrazione online. Nel caso in cui il destinatario eserciti il proprio diritto di recesso, dopo aver utilizzato il codice sconto, quest’ultimo si intenderà definitivamente utilizzato. Ai clienti che utilizzano un codice sconto si applicano le Condizioni Generali di cui al Contratto Quadro Servizi Pagamento disponibile su qonto.com. Qonto si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e per qualsivoglia ragione, di sospendere, terminare o cambiare i termini della promozione in qualsiasi momento.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.