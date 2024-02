CODICE SCONTO attivo su eBay per il Samsung Galaxy A23:

Il Samsung Galaxy A23 5G è pronto a rivoluzionare il tuo modo di connetterti e fruire dei contenuti, grazie alla sua connessione immediata 5G. Con la rete di dati mobili di nuova generazione, puoi goderti sessioni di gioco super-fluide e condividere e scaricare contenuti in modo ultra-rapido come mai prima d'ora.

Equipaggiato con la potente piattaforma mobile Snapdragon e 4 GB di RAM, il Galaxy A23 assicura prestazioni straordinarie che ti consentono di completare ogni compito con rapidità ed efficienza. Inoltre, con la sua memoria interna di 128 GB, hai spazio sufficiente per archiviare tutto ciò che desideri, e se necessario, puoi aggiungere ulteriore spazio con una scheda microSD fino a 1 TB.

Goditi un'esperienza di visione immersiva grazie al generoso display Infinity-V da 6.6" del Galaxy A23 5G. Con tecnologia FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, la riproduzione è incredibilmente fluida e nitida, consentendoti di visualizzare più contenuti contemporaneamente.

Con una fotocamera OIS da 50MP, ultra-grandangolare, di profondità e macro, hai a disposizione molteplici prospettive per scattare foto nitide e dettagliate. Registra video stabili e nitidi come un professionista, grazie alla tecnologia OIS che garantisce una ripresa fluida anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con una batteria da 5.000 mAh, il Galaxy A23 ti offre un'autonomia eccezionale.

Su eBay, oggi, è possibile acquistare il Samsung Galaxy A23 risparmiando 10€ con il codice sconto "PSPRFEB24" venduto al costo totale di 185,90€. Approfittane subito prima che scada!