Codice promo ING con questo conto per avere fino a 100€ in Buoni Amazon

Il codice promo ING è l’unico mezzo per ottenere fino a 100€ in Buoni Amazon. La Banca ING ha lanciato questa promozione per attirare nuovi clienti. Basta aprire il Conto Corrente Arancio e utilizzare la carta di debito inclusa per fare acquisti. Il conto va aperto entro il 9 settembre 2024.

Con ING, non solo entrerai nel mondo reale di chi non paga spese mensili, ma potrai anche dire addio ai bonifici con commissioni grazie alla piattaforma online. Il bello è che l’apertura può essere fatta in pochi minuti grazie al login immediato con SPID.

Utilizza il codice promo ING per i Buoni Amazon

Come mettere le mani su questi buoni Amazon da 100€? Seguendo questi semplici passi:

Apri il Conto Corrente Arancio Più usando il codice promozionale ING2024 sul sito di ING entro il 09/09/2024 .

sul sito di ING entro il . Attiva il conto usando SPID o altri metodi proposti entro il 29/11/2024 .

. Usa la carta di debito per una spesa di qualsiasi importo entro il 29/11/2024 e riceverai il primo buono Amazon da 50€ .

riceverai il . Spendi almeno 500€ con la carta di debito Mastercard entro il 29/11/2024 per ottenere il secondo buono regalo Amazon da 50€.

Al di là dei buoni Amazon, aprire questo conto corrente può essere una buona mossa. È pratico, semplice e senza costi mensili. Insomma, Banca ING ha fatto del suo meglio per rendere le nostre vite non solo più ricche, ma anche più facili. Ricorda, il codice promo ING potrebbe essere la tua bacchetta magica per un mondo di vantaggi. Non rimandare, il tempo è denaro, e in questo caso, si può tradurre in 100€ di buoni Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.