CMF Watch Pro: generoso display AMOLED, microfono per chiamate e GPS

Oggi ti segnalo questa ottima promozione che ti consente di avere uno smartwatch meraviglioso con tantissime funzioni a un prezzo molto più basso. Dunque non perdere l'occasione, vai subito su Amazon e acquista il tuo CMF Watch Pro a soli 53,78 euro, invece che 69 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto del 22% che ti fa risparmiare su un prezzo già non esagerato per quello che puoi ottenere. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 17,93 euro al mese per 3 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

CMF Watch Pro oggi tuo a un ottimo prezzo

CMF Watch Pro si presenta come uno smartwatch dalle grandi prestazioni in brado di soddisfare anche il più esigente senza dover pagare un mucchio di soldi. E le aspettative non sono deluse. Troviamo un bellissimo e generoso display AMOLED da 1,96 pollici con luminosità massima a 600 nits, perfettamente visibile con certificazione di grado IP68.

È in grado di monitorare ogni attività del tuo corpo come il battito del cuore, l'ossigeno nel sangue, il sonno e molto altro. Inoltre puoi scegliere tra 100 modalità sportive per tenerti in forma. Ha il GPS integrato per tracciare i percorsi e fino a 13 giorni di autonomia. E poi gode di un microfono con altoparlante incorporato per le chiamate dal polso con intelligenza artificiale per la riduzione del rumore.

Una vera bomba da non farsi scappare per nessun motivo al mondo. Fai presto dunque prima che l'offerta finisca. Fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello CMF Watch Pro a soli 53,78 euro, invece che 69 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.