CMF Watch Pro 2 ha 11gg di autonomia, display AMOLED e microfono con AI

Se fai alla svelta oggi puoi mettere le mani su uno smartwatch fantastico, con tantissime funzioni a un prezzo davvero molto più basso. Dunque non attendere oltre, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello CMF Watch Pro 2 a soli 59 euro, invece che 69 euro.

Con lo sconto del 14% sul prezzo di listino risparmi 10 euro e soprattutto ti porti a casa uno straordinario wearable che non delude. È bellissimo esteticamente, robusto e puoi scegliere tra diverse colorazioni. Inoltre se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 19,67 euro al mese per 3 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

CMF Watch Pro 2 adesso non ha rivali, è da prendere al volo

Sicuramente per il prezzo con cui puoi averlo, CMF Watch Pro 2 non ha rivali. Intanto ha un design davvero molto accattivante con un display AMOLED da 1,32 pollici che si vede benissimo anche sotto la luce diretta del sole. E potrai scegliere tra oltre 100 quadranti disponibili e personalizzabili. Il cinturino è comodo e la corona ti permette di accedere al menù delle varie funzioni in un attimo.

Puoi goderti le 120 modalità sportive per restare in forma e con il GPS integrato tracci i tuoi percorsi in modo estremamente preciso. Puoi fare chiamate dal polso grazie al microfono interno che ha la riduzione del rumore con intelligenza artificiale. E potrai goderti una super batteria in grado di durre per 11 giorni con una sola ricarica.

Davvero uno smartwatch da non farsi scappare assolutamente, soprattutto a questa cifra. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo CMF Watch Pro 2 a soli 59 euro, invece che 69 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.