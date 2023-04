Cloud storge a vita: come risparmiare 100 euro all'anno senza abbonamenti (per 2 TB)

I servizi di cloud storage a vita diventano sempre più diffusi, rappresentando oggi un'alternativa concreta alle soluzioni in abbonamento che prevedono il pagamento di un canone mensile o annuale. Scegliere un servizio di cloud a vita è un investimento che, nel lungo periodo, può garantire un risparmio enorme. Chi ha bisogno di tanto spazio d'archiviazione in cloud, quindi, deve valutare con molta attenzione queste soluzioni.

Il punto di riferimento del settore del cloud storage a vita è pCloud che propone piani da 500 GB, 2 TB e 10 TB a partire da 199 euro. Con pCloud basta pagare una sola volta (anche in 3 rate con PayPal) per avere accesso allo spazio cloud acquistato a tempo indeterminato e senza limitazioni. In questo modo, non sarà più necessario pagare per uno spazio cloud. Lo spazio acquistato resterà sempre disponibile e accessibile da tutti i propri dispositivi, grazie alle app del servizio.

Per scoprire le offerte di pCloud è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale tramite il link qui di sotto.

Quanto si risparmia con il cloud a vita? 100 euro all'anno per 2 TB nel lungo periodo

Per chiarire la convenienza del cloud storage a vita andiamo a mettere a confronto pCloud e Google One, considerando il piano da 2 TB. I costi sono i seguenti:

2 TB con pCloud c ostano 399 euro con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal

ostano con possibilità di pagare 2 TB con Google One costano 99,99 euro all'anno

Il confronto è chiaro: dopo quattro anni di servizio si registra un pareggio tra pCloud e Google One. Al termine di questo periodo, l'utente che ha scelto pCloud avrà pagato la stessa cifra dell'utente che ha scelto Google One. Le cose cambiano, però, dal quinto anno. In questo caso, infatti, l'utente che ha scelto pCloud registrerà un risparmio di 99,99 euro all'anno (il risparmio potrebbe essere maggiore nel caso in cui Google dovesse aumentare i prezzi).

Per chi utilizza uno spazio cloud con grande frequenza, scegliere un cloud storage a vita è sicuramente la mossa giusta, garantendo un risparmio notevole. Le offerte di pCloud sono un'ottima occasione per un investimento vantaggioso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.