Cloud storage sicuro: la crittografia end to end di NordLocker fa la differenza

Il cloud storage sicuro è possibile. Non tutti i servizi che offrono servizi per l'archiviazione online di dati sono in grado di garantire la massima sicurezza per gli utenti. Per questo motivo, è opportuno tenere in considerazione quali sono le soluzioni studiate dal provider per garantire la protezione dei dati.

Per offrire il massimo della protezione dei dati è possibile puntare su di un servizio di cloud storage in grado di garantire il supporto alla crittografia end to end. Si tratta di un elemento aggiuntivo in grado di garantire un passo in avanti significativo in termini di protezione dei dati degli utenti.

Tra i servizi che garantiscono agli utenti la possibilità di sfruttare la crittografia end to end c'è NordLocker. Il servizio di cloud storage realizzato dagli autori della popolare VPN NordVPN può contare su di una marcia in più per quanto riguarda la sicurezza dei dati. Attualmente, NordLocker è disponibile a prezzo scontato fino al 53%.

L'offerta riguarda il piano da 500 GB, che viene proposto a 2,99 euro al mese, e il piano da 2 TB, disponibile a 6,99 euro al mese. Per accedere all'offerta è possibile sfruttare il link qui di sotto.

Cloud sicuro: con la crittografia end to end di NordLocker i dati sono protetti

NordLocker adotta un'architettura "zero knowledge" e non può avere accesso ai dati salvati dall'utente che sono protetti da un sistema di crittografia end to end in grado di garantire la possibilità di sfruttare un servizio di cloud storage davvero sicuro. Da notare che l'accesso ai propri dati salvati con NordLocker può avvenire via web oppure tramite le app desktop e mobile del servizio.

Per gli utenti privati, NordLocker propone:

3 GB gratis

gratis 500 GB a 2,99 euro al mese

a 2,99 euro al mese 2 TB a 6,99 euro al mese

I piani a pagamento prevedono fatturazione annuale e garantiscono 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all'offerta è disponibile il link qui di sotto.

