Cloud storage sicuro in offerta: 85% di sconto sui piani a vita di Internxt

I piani a vita di Internxt godono di uno sconto dell’85% rispetto al prezzo di listino in vigore attualmente. Grazie alla nuova promo i piani partono da 285 euro: a differenza dei piani di abbonamento mensili o annuali, è previsto un unico pagamento al momento dell’acquisto del piano prescelto.

Internxt è un servizio di cloud storage che punta tutto sulla privacy e la sicurezza dei dati conservati in esso, grazie all’utilizzo della crittografia post-quantistica. Uno dei suoi principali tratti distintivi è la natura open source del codice, un’ulteriore conferma della trasparenza e dell’affidabilità del servizio rispetto ad altri servizi ben più blasonati d’Oltreoceano.

I prezzi dei piani a vita di Internxt in sconto dell’85%

Come accennato nell’introduzione, i piani a vita del servizio di archiviazione cloud privata di Internxt sono protagonisti di una nuova offerta che consente agli utenti di risparmiare l’85% al momento della sottoscrizione. Di seguito il riepilogo dell’offerta:

Essential: 285 euro invece di 1.900 euro per 1 TB di spazio di archiviazione crittografato

invece di 1.900 euro per 1 TB di spazio di archiviazione crittografato Premium: 435 euro invece di 2.900 euro per 3 TB di spazio di archiviazione crittografato

invece di 2.900 euro per 3 TB di spazio di archiviazione crittografato Ultimate: 585 euro invece di 3.900 euro per 5 TB di spazio di archiviazione crittografato

Tutti i piani elencati qui sopra godono della crittografia post-quantistica e della crittografia a conoscenza zero, due degli elementi fondamentali per la sicurezza dei file che gli utenti decidono di conservare in cloud. Inoltre, ciascun piano gode di un supporto clienti premium e di una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

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